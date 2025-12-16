U Bilicama, damama Josipa E. nedostaje dodatnog adrenalina pa su ga povele na vožnju jet skijem, što mu se jako svidjelo. Smjestio se uz Iris i dodao gas: „Malo sam se stiskao uz nju, bili smo mokri, bilo je predivno!“ Večer su proveli u predivnom Šibeniku, a Josip se vrlo brzo prepustio ulozi turističkog vodiča. „Bio je sjajan dan... Ali nisam imala dovoljno vremena s Josipom. Mora se iskupiti za to“, Iris je poručila.

Robert i djevojke posjetili su Trakošćan, a na povratku kući na stolu ih je dočekala tajanstvena košara s darovima, a cijelo dvorište zasuto perjem. Farmer je odmah posumnjao na svoje prijatelje.

Robert bježao od Ankičinih zagrljaja, a Dejan prije izbacivanja poslao jasnu poruku

Josip Đ. svoje je djevojke poveo na izlet i oduševio ih ljepotama Osijeka. Danka mu je pokušala dati do znanja kako kraj sebe ima tri savršene žene koje su mu tijekom boravka na imanju stalno ugađale. Danka i Josip ispunili su obećanje i Kseniji pripremili masažu koju je dugo željela. „Josipe, ja pristajem na život s dvije žene“, šalila se Ksenija, „Kad me netko masira, nemam problem s tim je li konkurencija.“

Iduće jutro u Gornjoj Voći, Robert je započeo na njemu neuobičajen način – Sanji je donio kavu u krevet, što nije moglo proći bez Rivinih opaski: „Koliko dana sam ja tu, meni nije nijednom donio! Jel se on to zaljubio?“ „Sanju vidim konkurenciju, onda imam motiva da se borim“, poručila je Ankica, a Sanji je i u toj farmerovoj gesti nedostajalo još malo topline i romantike.

U Baškoj, Željko i dame uživaju u suncu, moru i miru. Zanimalo ga je vidi li Sara svoju budućnost s njime, no bila je iskrena, unatoč laskanjima: „Nema tog klika! Ja sam zrela žena, znam što hoću, ne želim se više prevariti. Dosad sam radila, sad želim uživati, udoban i miran život.“ „Možda ću se ja uz tebe promijeniti“, dao joj je do znanja da šansa ipak postoji.

Tomislav je uživao u Viktorijinu društvu, ne skrivajući da mu se sviđa, a za to vrijeme Nina i Seida vraćale su se iz shoppinga kako bi se što prije dogodio obećani makeover njihovog farmera. Odjevne kombinacije bile su spremne, a uslijedila je i prava modna revija. „Ne zna se još nositi s tim, ali pokušava“, sve je to zabavljalo Seidu, no ipak je priznala da ju je stilska promjena pozitivno iznenadila.

„Jako mi godi“, priznao je.

Kod Dejana u Dalj stigla je voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala odnose i najavila mu da ga čeka izbacivanje, što je on pozdravio s odobravanjem. No kući su poželjele i Miljana i Dora. Dejan je priznao Aniti kako sumnja da će među ove tri djevojke pronaći srodnu dušu i želi biti iskren: „Da ne bude da sam im dajem lažnu nadu. Smatram da su one to shvatile.“

Robert i dalje bježi od osjećaja, a to je ponovno pokazao kad ga je Ankica pokušala zagrliti, a on je pobjegao! „Sve polako“, kazao je, a Ankica i Riva nikako nisu mogli otkriti enigmu zašto se toliko boji emocija. „Plan mi je da ga totalno zavedem i ostanem!“ Ankica nije još odustala. „Očekujem da me Robert počne osvajati!“ i Sanja je znala što želi, „Jako se sve sporo odvija.“

Nakon razgovora s Dejanom, Anita je odlučila porazgovarati s Valentinom, Dorom i Miljanom. Dora je kazala kako šanse za ljubavnu priču ovdje ne postoje, a Miljana je bila pomalo razočarana njegovim ponašanjem, no nije posve odustala. Valentina je, pak, bila posve mirna i uvjerena da ona itekako ostaje.

Tko ide kući i hoće li se farmeri konačno prepustiti emocijama, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu'