Navija se glasno ispred malih ekrana, zaustavi se dah dok se prati, a nije riječ o nekoj napetoj nogometnoj utakmici

Superpotjera // HRT 1 - četiri ruže

Navija se glasno ispred malih ekrana, zaustavi se dah dok se prati, napeto se šutke promatra što se događa, a dlanovi se znoje dok posljednje sekunde otkucavaju. Ne, nije riječ o nekoj napetoj nogometnoj utakmici ili kriminalističkoj seriji, već o - "Superpotjeri". Kvizaškom formatu za koji se može reći da je i dalje jedan od najjačih i najkvalitetnijih televizijskih sadržaja na domaćim kanalima, koji iz sezonu u sezonu izaziva oduševljenje gledatelja. I to ne samo kao televizijski sadržaj, nego i kao ogledalo snage domaće kvizaške scene, koja je očito u odličnoj formi kakvu rijetko viđamo. Pa dok gledaš, čas se diviš znanju natjecatelja, čas se pitaš bi li trebao malo prelistati enciklopediju.

Zaredali su se zadnjih tjedana baš sjajni nastupi, poput onog Dominika Pozderca, koji je bez ijedne pogreške nadigrao svih petero lovaca i kući otišao sa 20 tisuća eura. No osim sjajnih natjecatelja, pohvalu zaslužuju i lovci, Sven Marcelić, Krešimir Sučević Međeral, Morana Zibar, Dean Kotiga i Mladen Vukorepa, koji uspijevaju biti istovremeno poučni i zabavni, dok Joško Lokas kao voditelj već godinama drži ravnotežu između ozbiljnosti, podrške i blage ironije. U konačnici, "Superpotjera" je rijedak primjer emisije u kojoj publika ne traži skandal, nego znanje i to je njezina najveća snaga. A pritom je i više nego zanimljiva iz tjedna u tjedan.

Ubojstva pod imelom // Pickbox - dvije ruže

A sasvim novi potez, koji bi se možda trebao podrazumijevati, napravio je Pickbox, koji je - prilagodio sadržaj blagdanskoj sezoni, a da pritom ne reciklira stalno isto. Preporuka tako ide drugoj sezoni serije "Ubojstva pod imelom", a koja donosi kriminalističke priče smještene u blagdanski ambijent. Radnja se i dalje vrti oko Emily Lane, vlasnice božićne trgovine koja se, htjela-ne htjela, stalno nađe usred zločina. U drugoj je sezoni glavni misterij nestanak školskog trenera šaha, a istražuju se, naravno, i dodatni slučajevi. Serija je upravo ono kako i zvuči, lagani krimić za ovo razdoblje, koji neće postati veliko ime, ali će zabaviti i zainteresirati gledatelje. Produkcijski je serija korektna, a radnja je dovoljno zanimljiva da drži pažnju. U vremenu kad se blagdani na TV-u često svode na iste filmove iznova (ili na potpuno neprilagođen sadržaj), ovo je sasvim solidna alternativa.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'

Sam u kući 4 // RTL - jedna ruža

Postoje, s druge strane, filmovi koji se mogu gledati desetke puta, u kojima se zna svaka scena unaprijed, a publika ih se svejedno ne može zasititi. I želi ih na malim ekranima vidjeti opet i opet i opet... "Sam u kući" svakako spada pod taj fenomen, i RTL to dobro zna. Četvrti nastavak, koji je prikazan prošlog vikenda, možda nije onaj koji će itko braniti tezom o filmskoj kvaliteti, ali funkcionira kao dio šireg božićnog rituala koji se ne propušta. Čak i u nastavcima u kojima originalnog Kevina nema, duh franšize je tu i zato se gleda. A treba ovdje pohvaliti RTL, koji je pametno rasporedio nastavke, ostavljajući prvi i drugi, kao neprikosnovene klasike, za Badnjak i Božić, jer svi znamo da se blagdanski raspored mjeri upravo time kada je "Sam u kući" na programu. Sociološki, zanimljivo je kako se jedan takav filmski hit povezao uz održavanje tradicije, ali činjenica je da je Božić teško zamisliti bez Kevina i njegovih avantura

Ginova Italija // HRT 2 - jedna ruža

Dok vani vlada zima i sve je obuzeo blagdanski duh, ne može se reći da je HRT na svom drugom programu baš tematski pogodio odabirom dokumentarnog programa. Može se eventualno reći da "Ginova Italija" podsjeća kako su izgledali topliji dani, ali to je veoma nategnuto opravdanje. Ipak, riječ je o veoma kvalitetnom dokumentarcu u kojem Gino D'Acampo putuje Italijom te prezentira gledateljima njezine skrivene kutke. U epizodi iz Apulije, obilazak Barija, isprobavanje ulične hrane i razgovori s lokalnim stanovnicima djeluju opušteno, ali i informativno, a kao i uvijek u slučaju Italije, oduševljavaju boje, prizori, zvukovi... Emisija je kvalitetna i dobro producirana i možda zaista stoga nađe svoj put do gledatelja - čak i u prosincu.