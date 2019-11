Poznata Kardashianka iznenada odlučila napustiti obiteljski reality show: 'Koga briga za to'

Kourtney Kardashian mnoge je iznenadila kada je otkrila kako se povlači iz reality hita 'Keeping Up with the Kardashians'.Hello magazin piše da je 40-godišnja reality zvijezda obznanila da se povlači u intervjuu za Entertainment Tonight, koji je također sniman za hit seriju.

- Jednostavno sam odlučila provoditi više vremena kao mama i više svoje energije uložiti tamo. Ali ne zauvijek. Ali mislim da morate više vidjeti u novoj, 18. sezoni. Još se ne emitira, ali snima se. Trenutno, u ovoj sobi - objasnila je najstarija sestra klana Kardashian.

Sestra Khloe Kardashian potvrdila je glasine.

- Definitivno volimo Kourtney i nedostajat će nam, što god da odluči. Ali ljudi dolaze i odlaze u ovoj obitelji. Ali osjećamo da su to klizna vrata tako da Kourtney možda ode ovaj tjedan, ali vratit će se. Svi se oni vrate - dodala je slavna sestra.

Dugo se šuška kako će Kourtney uzeti pauzu od snimanja kako bi mogla provoditit više vrema s troje djece koje ima sa Scottom Disickom. U 17. sezoni koja se trenutno emitira, Kourtney je izjavila kako ne bi bila velika stvar ako ona napusti snimanje. Kada je Khloe upitala: 'Bila bi sretna da serija završi?', Kourtney je odgovorila: 'Da! Koga briga!'.

Foto: Instagram