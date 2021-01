Jelena Veljača javila se nakon potresa i otkrila što radi: 'Ono kad imaš debele štokove'

Potres magnitude 3.8 prema Richteru ponovno je u četvrtak nešto iza podne zatresao Hrvatsku. Epicentar je bio 6 km jugozapadno od Petrinje, a osjetio se i u Zagrebu. Nedugo nakon potresa na svom se Instagramu oglasila i Jelena Veljača i otkrila kako provodi vrijeme u svom stanu.

- Ono kad imaš debele štokove pa #family i #party stanu ispod istih za svaki slučaj - napisala je Veljača u opisu fotografije na kojoj pozira s prijateljicom.

"Btw, znaš li da je sad bio potres. Ja sam se skoro okrenula i vratila u Prilaz", komentirala joj je zatim prijateljica s fotografije.

" Znam, ali se u Gundulićevoj nije osjetio. Ti jesi?", odgovorila je Jelena i dodala: "Štokovi zauvijek!"

Foto: Instagram

U komentarima se javio i glumac Marko Petrić koji se u šaljivom tonu nadovezao "nađimo se kod nosivog".

Inače, Jelena je nakon razornog potresa prošli tjedan obožavateljima otkrila kako je u spavaćici trčala po zelenom valu kako bi došla do svog djeteta. - Trčala sam nakon potresa preko cijelog zelenog vala do svog djeteta, u spavaćici, bez daha. ne znam koliko je to trajalo, ali meni je bila najgora i najstrašnija vječnost mog života dok ju nisam prvo čula pa zagrlila. Roditelji, znam da ne spavamo noćas. Nek nam bog, svemir ili što god kome treba u ovom trenu da snage da još jednom prodišemo i povjerujemo da se može živjeti mirno i sigurno - kazala je Veljača u objavi na Instagram uz potresne fotografije iz Petrinje.

Na svojim Instagram pričama pozvala je tada na zajedništvo i na donacije Zakladi Solidarna koja pomaže svim prikupljenim sredstvima. Podsjetimo, Jelena je u ožujku ove godine nakon potresa u Zagrebu odselila s kćerkom Lenom kod tadašnjeg dečka, direktora prodaje RTL-a Ivana Gale i kod prijateljice Ive Radić jer ostanak u stanu nije bio siguran. U rujnu je potvrdila vezu s novim partnerom, Vitom Turšićem, inače bivšim savjetnikom Kolinde Grabar Kitarović.

Foto: Instagram