Jako pogodilo trenera Edu: Silvija, Ljube i Goran gorko plakali, Leo se nakon toga i pomolio: 'Ubi me psiha'

U jučerašnjoj epizodi 'Života na vagi' vidjeli smo scene uplakanih kandidata. Crveni su bili bez motivacije, a Edo je komentirao da je to njihov kraj ako tako nastave. Silvija se rasplakala, potom Ljube, a za njima i Goran, što je jako pogodilo Edu. „Ne vidim da ćemo dobiti tu vagu i žao mi je zbog toga“, rekao je Goran i dodao da ne razumije kako on kao najstariji može napraviti više od Lea. Naposljetku su svi otišli šetati s Edom.

Nakon što su se popeli do crkve Leo se pomolio i otvoreno rekao Edi kako se osjeća da ne može više. „Ubi me psiha“, priznao je i dodao: „Na kraju ću biti kriv što nisam dao više od sebe, a ne možeš! U nekim trenucima ne možeš“, rekao je uplakani Leo i otkrio kako se naviknuo biti kriv u životu. Edo mu je objašnjavao da je dosta toga da bude kriv za sve i da trenutno ima jedan od najboljih postotaka u timu. „Pomogao mi je razgovor s Edom i nadam se da će mi to ostati u glavi“, zaključio je Leonardo.

Podsjetimo, crveni su se zabili u obalu, a Edo je komentirao kako su previše gledali gdje ne žele otići i upravo se to dogodilo. „Poslije otočića nismo ih više ni vidjeli ni čuli, u daljini je bio neki 'hop', ali sam znao da su daleko i da nema frke ako nastavimo istim tempom“, rekao je Martin.

Plavci su stigli prvi, a Edo se osjećao kao da im je crveni tim prepustio pobjedu pa je poslije razgovarao s njima o tome. „Teško mi je reći da su mogli dati više kad sam vidio da su se trudili“, rekao je Edo i objasnio im kako plavci imaju veliku stratešku prednost s dva kilograma manje na vaganju.

