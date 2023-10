'Svaka percepcija o kineskoj hrani koju ovdje imamo je potpuno pogrešna, tamo sam smršavio pet kg'

Mnoštvo naguranih ljudi, ulični restorani i tržnice u magli gdje ribari dobacuju ribu prodavačima slike su Kine koju viđamo u većini popularnih filmova, gdje je ta zemlja samo pozadina u kojoj se odvija dio radnje. Uvijek netko nekog lovi, a na kraju pouku za junaka ima čovjek u tradicionalnoj odjeći koji puši lulu. Našeg sugovornika, skladatelja Mateja Meštrovića, na odlazak u Kinu ipak nisu natjerale takve scene, već je tamo išao na turneju.

Matej kaže da će putovanje u Kinu pamtiti čitav život.

- Putovanje po Kini na neki način ću pamtiti čitav život. Ogromna zemlja, prepuna razlika, nevjerojatnih gradova, građevina, i naravno milijarde ljudi. Sve je veliko. Na žalost ima i jako puno smeća, zagađenja tih gradova su enormna. Promet, bicikli, tricikli, pješaci, vlakovi. Kamere su na svakom ćošku. Sve, ali apsolutno se sve snima. Vrućine su po ljeti neizdržljive. Ali sve je na neki način istovremeno zaista fascinantno.

Bio je tamo 2018. godine na turneji sa svojim dragim kolegama glazbenicima, Kristinom Bjelopavlović i Bornom Šercarom.

- Imali smo koncerte u 11 gradova i za to vrijeme, prošli smo gotovo 11.000 kilometara. Od sjevera na granici s Rusijom, pa sve do juga Kine. Tempo je bio nevjerojatno naporan, ali takve su gotovo sve koncertne turneje. To nije turističko putovanje, nego je fokus čitavog putovanja isključivo na koncertima. Do Kine smo putovali gotovo 24 sata i nakon dolaska prvu večer u hotel, toliko smo bili umorni… Sutradan - odmah kreće tempo! Popodne smo krenuli do koncertne dvorane na tonsku probu i pripremu za koncert. Nakon koncerta večera, prijevoz do hotela i spavanje. Sutra ujutro u 7 sati pakiranje i odlazak na vlak, koji nas brzinom od 300 km/h vozi do sljedećeg grada udaljenog 1500 kilometara u kojem je već tu večer koncert! Takav tempo je trajao prvih pet dana. Dakle, svaki dan je koncert u nekom drugom gradu. Budući da je turneja bila u srpnju i kolovozu, vrućine i vlaga su bile doslovno neizdržive. Vlaga je čitavo vrijeme gotovo 80 posto uz temperature od 40 stupnjeva. Za tih 11 koncerata kupio sam si 11 istih košulja prije polaska na put, jer sam znao kakav tempo nas tamo čeka. Tako da u takvom tempu nije baš bilo puno prostora za turistička razgledavanja…

Meštrović kaže da je svaka percepcija koju ovdje imamo o kineskoj hrani potpuno pogrešna.

- Kad se sjetim hrane, sada se smijem. Svaka percepcija o kineskoj hrani koju ovdje imamo je potpuno pogrešna, odnosno prilagođena je "zapadu". Sjećam se prvu večer kada smo stigli, naš tour-menager nas je odveo na njihov tradicionalni Hot-pot. Za svakim stolom u restoranu je veliki lonac s vrućom vodom. Sve namirnice dolaze na stol sirove i treba ih zapravo "umočiti i skuhati" u tom loncu. Uključujući i povrće. Sve ima baš jedan tipičan miris na te njihove začine… Ja sam u tih tri tjedna smršavio pet kila, hahaha. Kristina i Borna su s druge strane probali gotovo sve što se nudilo, no sjećam se da je Bornu stalno bolio trbuh.

Zanimalo nas je i da nam iz prve ruke opiše kako izgleda jedan dan glazbenika na turneji.

- Svaka minuta odmora je zapravo ključna na takvoj turneji. Zaspati u vlaku, kombiju, bilo gdje pa barem samo zatvoriti oči. Jer tempo je veoma težak i naporan te je najvažnije stalno pokušati nadoknaditi snagu koja je potrebna za sviranje na koncertima.

Skladatelj nije imao prilike vidjeti Kineski zid, a od klasičnih turističkih atrakcija odbile su ga i nevjerojatne gužve.

- Na žalost, nije bilo prilike vidjeti Kineski zid. U Pekingu smo pokušali vidjeti Zabranjeni grad, no kada smo stigli do "ulaza" i nakon čekanja od sat vremena (na +40), shvatili smo da se red nije niti pomakao. Stoga savjetujem da se treba oboružati strpljenjem, imati jako puno vremena, vode u ogromnim količinama, i nigdje bez "suncobrana".

Sjeća se i da je bio u 11 hotela, no da niti u jednom od njih nije mogao otvoriti prozor.

- Bili smo u 11 hotela, i to uglavnom gotovo svi sa 4 ili 5 zvjezdica. Spavali smo u Hiltonu u Pekingu na zadnjem katu. Imaš osjećaj kao da si u oblacima. Niti u jednom hotelu se ne mogu otvoriti prozori, sve je jako klimatizirano zato je važno uvijek imati puno vode uz sebe - ističe.

U Kini gotovo nitko ne govori engleski, a zapadne društvene mreže blokirane su im u mobitelima pa je, kaže, komunikacija s domicilnim stanovništvom bila jako teška - gotovo nemoguća.

- Oni su toliko različita kultura od nas, da je to zapravo jako teško uopće razumjeti. Gotovo nitko ne govori engleski, nema Googlea, Facebooka, sve zapadne društvene mreže su ti blokirane na mobitelu. Tako da je komunikacija jako jako teška, gotovo nemoguća. Srećom, naš tour-menager Kinez fantastično je govorio engleski, i bez njega ništa nismo mogli (smijeh) Google karte sam si preuzeo u mobitel, jer je to bio jedni način da se možemo snalaziti po Kini. Nakon gotovo tjedan dana, jedva sam pronašao način kako se mobitelom "spojiti" na društvene mreže, i dogodilo se nešto genijalno! Naime, moj dobar prijatelj i fotograf Tomislav Marić javi mi se jer vidio da smo u Pekingu, u kojem je on tada radio za jedan od najpoznatijih foto studija tamo. Sve je to rezultiralo fotografijama i njihovim tradicionalnim kostimima i scenografijom. Uz velike pripreme prije fotografiranja, make-up, frizure, kostimi… Baš smo svi beskrajno uživali i te fotografije su jedna velika i predivna uspomena na tu turneju po Kini.

Otkrio nam je i što misli da je najvažnije da sa sobom ponesu oni koji planiraju posjetiti tu zemlju.

- U Kini samo u hotelu ima toalet papira, tako da treba biti spreman na to! I ono što je jako važno, preporuka svima: Novac mijenjati isključivo na recepciji hotela. Naime, u jednom trenutku trebao sam promijeniti novac, a bili smo udaljeni od hotela, te sam ušao u banku. Procedura za promijeniti 100 $ je trajala gotovo sat vremena!

Inače, Matej kaže, posjetio je brojne destinacije.

- Prošao sam gotovo čitavu Europu. Živio sam i radio više od godinu dana u Amsterdamu, i Madridu. Bio sam i u Japanu s Kristinom i Bornom. Prošle godine sam svirao na Expu u Dubaiju. Davnih godina sam s kazalištem Mala scena obašao Kanadu i Ameriku. Na tom putovanju od 40-ak dana prošli smo automobilom gotovo 9000 kilometara diljem Kanade i Amerike. Volio bih vidjeti Australiju i Novi Zeland.

Uskoro planira posjetiti New York, jer tamo u Carnegie Hallu postavlja djelo posvećeno kralju Tomislavu.

- Uvjeren sam da će "Kralj Tomislav" nakon praizvedbe u Carnegie Hallu obići jako puno gradova po SAD-u, ali i EU jer, u suradnji s Večernjim listom, samo nam je nebo granica!

