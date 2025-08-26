Ivan osvojio tajnu nagradu i skriva je od svih, povratnici na mukama zbog važne odluke: 'Sigurna sam da rade protiv mene'

Finalisti 'Farme' još uvijek su pod dojmom povratnika koji su preuzeli imanje. "Koga imamo, Kikija i Doru?", zapitao se Ivan u razgovoru s Darkom. "To više nisu ti ljudi koji su bili, ignorirali su nas, ne žele komunikaciju s nama", zaključio je. "Okupirali su kuću", požalila se i Rebecca na povratnike. "To je naša kuća, oni su tu gosti", zaključila je Nikolina.

Povratnici se, pak, nikako ne mogu složiti oko zadatka koji je pred njima. "Što se s ovom ekipom", zapitao se Davor u razgovoru s Manuelom. "Moramo zajednički donijeti odluku, ne da se pita Kikija i Harisa", zaključila je. Ivan i Davor računaju na Fikreta.

Novo jutro na 'Farmi' je svanulo i obavijestilo finaliste da im slijede farmerske igre. "Kao mala sam bila na farmerskim igrama, no tko se toga sjeća?", otkrila je Rebecca, koja je pokušala ekipi opisati što ih čeka. "Rebecca možda jedina zna nešto više o tome, no s objašnjavanjem je Rebecca katastrofa", zaključio je Mario. U obiteljskoj kući - rasprave o načinu odabira parova za ulazak u superfinale ne prestaju. Ipak, sve su utišale farmerske igre.

Tajanstveni izazov krenuo je dolaskom Nikoline na imanje, dok se finalisti pitaju što će im eventualna pobjeda donijeti. Natjecali u se u timovima po troje, a kako će snage biti raspoređene - odlučili su mentor Marinko i trgovac Hamdija nasumičnim izvlačenjem imena iz tegle. Kada su parovi odabrani, krenulo je objašnjavanje farmerske igre.

Nikolina, Dario i Darko prvi su krenuli u farmerske igre, dok su Mario, Rebecca i Ivan sačekali u štali na drugi tim. Tim se natjecao u tri igre, a pobjedu je izvojevao Darko. "Ne znam što nosi pobjeda, može biti prednost, a može biti i kilogram krumpira ili jabuka", otkrio je Darko nakon svoje pobjede. Otišao je i poslao drugi trio u borbu. U drugom dijelu borbe, pobjedu je odnio Ivan, a onda je uslijedila njegova borba s Darkom.

Ivan i Darko postali su finalisti farmerskih igara. Dok je Ivan iskusno radio na izazovu, Darku je bilo nešto teže, a u konačnici je to i presudilo - Ivan je odnio pobjedu u farmerskim igrama. "On je čovjek sa sela, ja dijete iz grada", objasnio je Darko Ivanovu pobjedu. "Ovo je samo predjelo, čekamo glavno jelo - završnicu 'Farme'", otkrio je, pak, Ivan. Uz voće, dobio je i jokera - koji mu je donio veliku prednost u nastavku igre! "Ovo je prelijepo, samo što nije kraj, a ja sam dobio još veću pomoć", zaključio je sretno Ivan.

Finalisti ne uspijevaju dokučiti ulogu povratnika pa Nikolina pokušava informacije izvući iz Doroteje. U konačnici joj je Doroteja otkrila u čemu je stvar. "Sigurna sam da povratnici rade protiv mene, napravit će situaciju da za neke od nas put do finala bude pretežak", jasna je bila Nikolina.

Ivanu nitko ne vjeruje da je za pobjedu u farmerskim igrama dobio samo košaru voća. "Siguran sam da je nagradu sakrio od nas, nagrada će mu sigurno nešto dobrog donijeti", siguran je Mario. "Nije se borio par sati da bi dobio košaru voća", zaključio je. Mario je u konačnici uspio 'slomiti' Ivana. "Sad razmišljaj taktički", savjetovao je Mario Ivana i obećao da će čuvati njegovu tajnu.

