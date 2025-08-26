Otkriveno je kada starta nova sezona 'Kumova': Stiže tajanstveni posjetitelj koji unosi nemir u Zaglave

Najgledanija domaća serija „Kumovi“, koja već pet sezona osvaja gledatelje spojem humora, emocija i živopisnih zapleta, vraća se na Novu TV u ponedjeljak, 1. rujna, donoseći nove uzbudljive priče u omiljene Zaglave. U novim epizodama koje gledatelji s nestrpljenjem iščekuju, stari računi iznova se otvaraju, a tajanstveni posjetitelji donijet će u Zaglave novu dozu nemira. Iako izgleda da Marko i Milica uživaju u svojoj sreći, njihov odnos stavljen je na kušnju, a Ivkino buđenje donijet će šok za sve. Njezino nepredvidivo ponašanje zabrinut će cijelu obitelj otvarajući pitanje: Hoće li se stvari ikada vratiti na staro? Život Macana i Gotovaca ulazi u još burniju fazu, a što je na obiteljskom planu Jadranke i Vinka, otkriva Daria Lorenci:

„Jadranka ostaje vjerna svojoj liniji čuvarice kuće i obitelji. Vinka naravno i dalje voli, ali je isto tako zna i iznervirati. Njih dvoje prolaze kroz tipične obiteljske zavrzlame i zaplete, sve se vrti oko djece, no bit će i puno zanimljivih trenutaka koje će gledatelji tek otkriti.“ Što gledatelje očekuje u novim epizodama, podijelio je i Vladimir Tintor koji već pet sezona tumači lik šarmantnog Aljoše Gotovca. „Bit će tu i trzavica i pomirenja i zabavnih situacija. Zavrzlame su dio svake obitelji, ali najdraže mi je kad se udruženo borimo protiv neke nepravde ili problema i zaboravimo na neke naše razmirice zarad višeg cilja“ – otkriva Tintor.

Uz intrigantne zaplete, dirljive trenutke i humoristične situacije koje mogu prirediti samo Zaglavčani, Kumovi su spremni ponovno osvojiti srca novih gledatelja, ali i onih koji ih vjerno prate već pet sezona, držeći nevjerojatnu gledanost. „Često se pitamo u čemu leži uspjeh Kumova, a najčešće zaključimo da su pogođeni likovi i obiteljske situacije s kojima se ljudi mogu poistovjetiti. Sve je prikazano na jedan relaksirajući način koji ljudima paše na kraju dana. Gledatelji su se vezali za likove koji djeluju iskreno i vjerodostojno, i mislim da je upravo u tome ključ“ - priznaje Daria Lorenci, s čime se slaže i njezin kolega Tintor: „Kumovi su topla serija, obiteljska, duhovita, životna. U razgovoru sa gledateljima s kojima se gotovo svakodnevno srećem po cijeloj Hrvatskoj, a i šire, često čujem da im dođemo kao melem na kraju dana.“

Dok glumci odmaraju od snimanja, pred Zaglavama su novi izazovi. Mještani sve otvorenije pokazuju nezadovoljstvo zbog nedostatka vode, stari sukobi ponovno izlaze na površinu, a omiljeni Kumovi od ponedjeljka, 1. rujna, ulaze u nove epizode ispunjene ljubavnim previranjima, obiteljskim tajnama i nepredvidivim iznenađenjima.