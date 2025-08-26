U 43. godini preminula glumica koja se borila s teškom dijagnozom: 'Imala je golem talent i poniznost'

U 43. godini preminula je istaknuta španjolska glumica Verónica Echegui. Glumica je bila hospitalizirana u bolnici u Madridu, a umrla je u nedjelju, 24. kolovoza, nakon borbe s rakom, prenosi Daily Mail.

Verónica je rođena u Madridu i oduvijek je znala da će se baviti glumom. Dramsku akademiju završila je u rodnom gradu, a kasnije nastavila usavršavanje u Londonu, gdje je uz glumu radila kao konobarica. Verónica je bila poznata po ulogama u španjolskoj i međunarodnoj kinematografiji. Prvi put se pojavila na televiziji u filmovima A New Life i Paco and Veva prije nego što je prešla na filmske uloge koje su definirale njezinu karijeru.

Foto: profimedia

Tijekom 18-godišnje karijere pojavila se u više od 30 filmova i televizijskih serija. Njezin proboj dogodio se s filmom I Am Juani, objavljenim 2006. godine, koji ju je katapultirao u slavu u španjolskoj kinematografiji. Dvije godine poslije glumila je u filmu My Prisoner's Yard (2008), u režiji Belén Macías. Verónica se kasnije pojavila u Hollywoodu ulogom u filmu The Cold Light of Day (2013.), glumeći uz Sigourney Weaver, Henryja Cavilla i Brucea Willisa.

Također se pojavila u britanskom filmu Bunny and the Bull (2009.) s Noelom Fieldingom i Richardom Ayoadeom, a 2022. godine glumila je uz Sama Claflina u dvojezičnom romantičnom filmu Book of Love na Prime Videu. Verónica je odigrala značajnu ulogu u arktičkoj seriji Fortitude na Amazon Primeu, a nedavno se pojavila i u seriji Love You To Death na Apple TV-u, snimljenoj u kolovozu 2023. i objavljenoj ranije ove godine.

Osim glume, bavila se i režiranjem i pisanjem, a o svom privatnom životu nikada nije govorila u javnosti. Echegui se isticala i time što je kroz svoju umjetnost isticala teme nasilja nad ženama, prava i slobode.

Od Veronice oprostili su se mnogi kolege i prijatelji, a njezin značaj pokazuje i poruka španjolskog premijera Pedra Sáncheza.

"Duboko sam potresen viješću o smrti Verónice Echegui, glumice s golemim talentom i poniznošću koja nas je premlada napustila. Moji iskreni zagrljaji u ovim teškim trenucima za cijelu obitelj i prijatelje", izjavio je.

Od glumice se oprostio i kolega Antonio Banderas. "Danas je španjolska kinematografija u žalosti zbog smrti Verónice Echegui. Moja sućut njezinoj obitelji i prijateljima", napisao je.