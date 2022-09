Influencerica iz Osijeka ispričala jezivu ispovijest o bulimiji i anoreksiji: 'Hospitalizirali su me, a potom poslali i na psihijatriju'

Osječanka Lara Iličin (21) danas je vlasnica Instagram profila 'fitwithoutguilt' gdje pruža podršku, savjetovanje i edukaciju - sve u cilju zdravijeg i pozitivnijeg života. Sve to uslijedilo je nakon trauma i problema s kojima se susretala još kao djevojčica. U pozadini svega je anoreksija i bulimija koji su joj prvi put dijagnosticirani u pubertetu, a sada je ispričala svoju priču, od hospitalizacije u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici, zatim preusmjeravanje na psihijatrijski odjel, a potom i liječenje u Portugalu.

"Sve je eskaliralo u jako kratkom vremenu. Te sam godine odlučila krenuti na samostalnu dijetu zato što sam na istu, nažalost, bila tjerana svake godine od strane mog oca. Htjela sam se dokazati – da mogu biti tinejdžer koji izgleda prihvatljivo. U tom sam periodu bila malo punija, bila sam dijete u razvoju i to je normalan aspekt puberteta, no to ja nisam htjela prihvatiti. Počela sam naglo trenirati te sam završila na dva treninga dnevno i stvari su krenule u negativnom smjeru, upravo zato što sam u tom periodu dobila jako puno podrške. Kada sam krenula gubiti na težini, ljudi su mi davali jako puno pozitivnih komentara. I tu nisam znala stati. Otišli smo na more i tamo sam ostala na jednoj jedinoj namirnici, a to je bio sir. Moji roditelji dotad nisu vidjeli da se to pretvorilo u nešto negativno, samo su vidjeli da sam ja počela raditi na sebi. A u tom sam periodu izgubila deset kilograma. Brzo su shvatili kako nešto nije uredu. U trenutku kada sam skoro kolabirala zbog sunca na plaži, tada je moj otac odreagirao, odveo me u Šibenik u bolnicu i tamo su mi dijagnosticirali anoreksiju, a kasnije se razvila i bulimija“, ispričala je Lara u videointervjuu za RTL.hr.

Nešto što je započelo kao puko nezadovoljstvo pretvorilo se u zdravstveni problem koji je utjecao na njezinu cijelu obitelj. Roditelji su je, shvativši što se događa, odveli na liječenje u Zagreb u Vinogradsku bolnicu gdje su je hospitalizirali – liječnici su joj pomogli i ubrzo se vratila kući gdje je počela normalno jesti i u konačnici funkcionirati.

"Zbog fizičkog stanja razvila sam alergiju na gluten, dobila proljev i tu sam ponovno pala na težini. Moj se otac uplašio, vratio me u bolnicu gdje su me ponovno hospitalizirali. Kada sam to čula, pobjesnila sam jer sam imala osjećaj da me ponovno napuštaju i vraćaju me u poziciju iz koje sam htjela pobjeći. Krenula sam u negativnom smjeru, počela sam skrivati hranu, lagati, bila sam mali buntovnik koji je njima htio vratiti za postupak koji su pokazali, da nisu bili podrška koja mi je bila potrebna. Nakon toga je sve krenulo u jako negativnom smjeru. Bolnica me više nije htjela prihvatiti zbog postupaka koje sam radila, u jednom trenutku sam im pozvala i policiju… Liječnica koja je tada bila glavna na odjelu je rekla da me moraju poslati na Odjel za psihijatriju. Tamo su me hospitalizirali s odraslima gdje sam svašta proživjela. Dobila sam epileptični napadaj zbog stresa i tableta na kojima sam bila jer nisam bila funkcionalna...", rekla je.

Otac joj je potom pronašao alternativu - u inozemstvu. Kako bi je 'natjerali' da pođe s njima u Portugal, rekli su joj kako se radi o obiteljskom putu, no nije bila riječ samo o tome već i o njihovoj težnji da joj bude bolje – na pravom mjestu, kroz privatno liječenje koje je u tom trenutku bilo u potpunosti drugačije od onoga u Hrvatskoj. Svi su zajedno živjeli, igrali se, brinuli jedni o drugima. Tamo je izrasla u jednu potpuno drugačiju osobu i kada se nakon dvije godine vratila, ljudi su bili u šoku.

