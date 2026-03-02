Naši Portali
NAJAVA 'VEČERE ZA 5'

Upoznajte zabavnu ekipu novog tjedna showa među kojom je i sveučilišni profesor koji se odselio iz Zagreba i pokrenuo svoj OPG

VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 18:00

Nakon zagrebačkog tjedna, koji je gledatelje uveo u novu sezonu, upoznao s novim pravilima i novim načinom ocjenjivanja, idući tjedan 'Večera za 5' vodi gledatelje u srce Zagorja. Za novčanu nagradu, ali i titulu najbolje ili najboljeg natjecat će se poduzetnica Romina Kovačec, umirovljenica Mirjana Cvrtila, video producent Mario Krog, umirovljenica Anica Čičko i sveučilišni profesor Albert Marinculić.

Prva će kuhati Romina Kovačec iz općine Petrovsko u blizini Krapine. 46-godišnja majka četvero djece vrijedna je radnica i, osim što brine o domaćim životinjama, vrtu i održava imanje, ima i svoj OPG koji se bavi proizvodnjom sireva. U obiteljskoj kući živi sa svojom mnogobrojnom obitelji pa joj pripremiti večeru za petero ne predstavlja nikakav problem. Priznaje kako se voli natjecati, ali nije toliko fokusirana na pobjedu, koliko na sudjelovanje i priliku da pripremi svojim gostima ukusnu večeru sa što više domaćih sastojaka.

Sljedeća će svoje kulinarske sposobnosti pokazati Mirjana Cvrtila, koja se prijavila kako bi upoznala nove ljude, družila se, kuhala i kušala tuđa jela. Ova 60-godišnja umirovljenica živi u kući sa svojim suprugom te vodi brigu o domaćim životinjama, vrtu i okućnici. Ljubav prema kuhinji otkrila je u još mladim danima, i iako voli kuhati tradicionalna jela, ne boji se i isprobati nešto novo. Napominje i kako nije kritična pri ocjenjivanju što se tiče okusa hrane, ali važno joj je da sve bude čisto i uredno.

Video producent Mario Krog strastven je  oko održavanja zagorske tradicije i zapisivanja recepata tog podneblja, pa je tako ovaj 36-godišnjak objavio već dvije kuharice tradicionalnih recepata. Ujedno snima i video kuharice u kojima mu zagorske bake otkrivaju svoje recepte. Život je posvetio tradiciji i stvaranju sadržaja vezanu uz nju. Dolazi iz Gornje Pačetine i živi u staroj drvenoj kući okruženoj prirodom i zelenilom, za koju je siguran da će se svidjeti njegovim gostima.

Umirovljenica Ana Čičko iz Stubičkih toplica stiže u show kako bi iz prve ruke otkrila što je sve novo u 'Večeri za 5'. Druželjubiva i vedra majka, supruga i baka obožava svoje vrijeme provoditi s prijateljima iz Udruge umirovljenika s kojima često ide na izlete i putovanja. Ana najčešće priprema tradicionalna zagorska jela, koja njena obitelj najviše voli, ali ponekad voli i eksperimentirati, posebice s azijskom kuhinjom.

Tjedan će kraju privesti sveučilišni profesor Albert Marinculić. Inače profesor na Sveučilištu u Zagrebu, sa suprugom je iz Zagreba preselio u Zagorje, gdje su pokrenuli OPG u kojem uzgajaju organsko voće, povrće I žitarice. Sudjeluje na brojnim konferencijama čiji je cilj osvijestiti razinu onečišćenja Zemlje uslijed ljudskog djelovanja. Strastven je oko očuvanja okoliša i održivog načina života. Što se 'Večere za 5' tiče, najavljuje kako će biti pravedan pri ocjenjivanju. Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Ključne riječi
večera za 5 RTL showbiz

