FOTO Evo kako je bilo u 'Večeri za 5'! 'Zabolio me trbuh od smijanja, dobar početak tjedna'

Foto: RTL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 19:00

Prvi dan novog, zagorskog tjedna 'Večere za 5' kuhala je Romina Kovačec. Za svoju večeru osvojila je ukupno 75 bodova, 37 za hranu te 38 za atmosferu na večeri.

Pripremu je započela glavnim jelom nazvanim 'Veseli mlin', a riječ je bila o klasičnom zagorskom specijalitetu - purici s mlincima, a pritom su i purica i mlinci bili domaći. Nastavila je u domaćem tonu i za predjelo 'Bijela fantazija' pripremila domaće suhomesnate nareske, domaći sir iz svog OPG-a, a pripremila je i domaću bučnicu. Desert je također bio domaći, uvijek dobrodošla štrudla od jabuke i sira nazvana 'slatki grijeh'. Ekipa se za početak okupila pred kućom i nazdravila uživajući u krajoliku. „Moja intuicija je bila baš takva da će nas dočekati prijazna, ugodna domaćica, kakav je i bila. Nasmijana u simpatična“, komentirala je Mirjana, a ana dodala: „Gazdarica možda ima malo tremu, ali čini mi se da bi mogla biti dobra večer.“

„Gosti su mi predivni, velika razlika u godinama, ali baš su kao djeca poletni“, zadovoljno je komentirala Romina, dok su se gosti smještali za stol i komentirali kako je lijepo uređen stol, a jednako s oduševljeni bili i posluženim predjelom. „Jako sam gladna i jedva čekam primiti se posla“, rekla je Mirjana, a kad je probala predjelo pohvalila je domaćicu, posebice bučnicu. „Jako mi se svidjelo kako je domaćica to pripremila“, složio se Mario. Domaćica je zadala Mirjani i Mariju zadatak da se zapute u štalu i otkriju koje krave su Rominine mezimice. Iako nisu shvatili koje krave su Romini omiljene, u štali su se odlično zabavili. A kad su se vratili za stol, domaćica je poslužila glavno jelo i gosti su komentirali kako glavno jelo izgleda odlično: „To je pravo zagorsko i ja to obožavam“, rekla je Ana. „Mlinci su jako ukusni, fino su sočni. Režem puricu, odvaja se od kosti, fenomenalno, baš je dobro pripremila i odlično začinila cijelo jelo“, oduševljen je bio Mario, a gosti su se slagali da je jelo bilo zaista ukusno. „Nisam očekivala da će biti tako divna večer, par puta me zabolio trbuh od smijeha - znači da je dobar početak tjedna“, zaključila je Ana, a domaćica dodala: „Ja sam prezadovoljna, gosti su mi fantastični.“

Gosti su otišli prošetati, ubrali suncokrete i stvorili nove uspomene, koje su obilježili i s par fotografija. Nakon glavnog jela bilo je, naravno vrijeme za desert. „Jako mi se sviđa jer volim slatko“, komentirao je Mario. Ali to nije bilo sve, jer je domaćica na stol donijela i makovnjaču i orahnjaču.

FOTO Evo kako je izgledala nova epizoda "Večere za 5"
1/10

Nakon večere domaćica je gostima podijelila i male poklone, njihove domaće sireve. Za pripremljenu večeru Romina je od Alberta dobila osam bodova, od Mirjane devet, a od Marija i Ane maksimalnih deset bodova. Za atmosferu na večeri dobila je maksimalnih od deset bodova od Mirjane i Marija, a od Ane i Alberta po devet bodova. Tako je prva ovotjedna domaćica osvojila ukupno 75 bodova. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

večera za 5 RTL TV showbiz

NAJAVA 'VEČERE ZA 5'

Upoznajte zabavnu ekipu novog tjedna showa među kojom je i sveučilišni profesor koji se odselio iz Zagreba i pokrenuo svoj OPG

Nakon zagrebačkog tjedna, koji je gledatelje uveo u novu sezonu, upoznao s novim pravilima i novim načinom ocjenjivanja, idući tjedan 'Večera za 5' vodi gledatelje u srce Zagorja. Za novčanu nagradu, ali i titulu najbolje ili najboljeg natjecat će se poduzetnica Romina Kovačec, umirovljenica Mirjana Cvrtila, video producent Mario Krog, umirovljenica Anica Čičko i sveučilišni profesor Albert Marinculić.

