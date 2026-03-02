Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOSPODIN SAVRŠENI

Veliko iznenađenje u showu! Petra i Karla čeka odluka kojoj se nisu nadali

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 20:00

Neke kandidatkinje osjetile su leptiriće u trbuhu, neke su odlučile da novim Savršenima neće ni dati priliku jer su sasvim sigurne u svoje sadašnje osjećaje, dok neke od njih već priželjkuju promjenu tima

U 'Gospodinu Savršenom' više se ne igra po starim pravilima... Petar i Karlo dobili su priliku bolje upoznati djevojke iz suprotnog tima, a one šansu za svježu perspektivu. Pojedine dame priznaju da su itekako zbunjene razvojem situacije. Nove simpatije se rađaju. Smiju li im se prepustiti?

Neke od njih osjetile su leptiriće u trbuhu, neke su odlučile da novim Savršenima neće ni dati priliku jer su sasvim sigurne u svoje sadašnje osjećaje, dok neke od njih već priželjkuju promjenu tima! „Sjedi na dva stolca, ne zna točno još bi li Petra ili Karla“, kritizirat će jedna kandidatkinja svoju sustanarku. Jutarnje komentiranje prekinut će dolazak novih pisama, no uz njih će stići i misteriozne ruže spasa, koje će potpuno zbuniti kandidatkinje. Što one znače i tko ih šalje – Petar ili Karlo? Slijedi još jedno iznenađenje – po prvi put na rasporedu su dva odvojena cocktail-partyja. Za kraj večeri pred Karlom i Petrom velika je odluka koja im predstavlja ogromni teret – moraju izbaciti kandidatkinje iz suprotnog tima!

Koliko su uopće uspjeli upoznati „tuđe“ djevojke i koliko će njihova odluka nekima pomrsiti planove? „Osjetio sam se nervozno, na meni je velika odluka, preveliki zadatak za koji stvarno nisam imao dovoljno vremena“, poručit će jedan Savršeni, dok će drugi otkriti kako svoju odluku donosi bez imalo dvojbe. 'Gospodin Savršeni' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna i na platformi Voyo.
Iva Todorić: Dobila sam bolesničko pomazanje od patera Linića i doživjela sam Božju milost
Ključne riječi
RTL Gospodin Savršeni showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NAJAVA 'VEČERE ZA 5'

Upoznajte zabavnu ekipu novog tjedna showa među kojom je i sveučilišni profesor koji se odselio iz Zagreba i pokrenuo svoj OPG

Nakon zagrebačkog tjedna, koji je gledatelje uveo u novu sezonu, upoznao s novim pravilima i novim načinom ocjenjivanja, idući tjedan 'Večera za 5' vodi gledatelje u srce Zagorja. Za novčanu nagradu, ali i titulu najbolje ili najboljeg natjecat će se poduzetnica Romina Kovačec, umirovljenica Mirjana Cvrtila, video producent Mario Krog, umirovljenica Anica Čičko i sveučilišni profesor Albert Marinculić.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!