Poznati glazbenik prvi put progovorio o obiteljskoj tragediji: 'Srušila se kraj groba dok su joj spuštali oca'

Legendarni irski glazbenik Bono Vox (62), pravog imena Paul David Hewson, kao dječak u dobi od 14 godina izgubio je majku, a o toj obiteljskoj tragediji nerado govori. I ne samo to, o tom događaju nikada do sada nije pričao javno, no čini se kako je odlučio da je vrijeme pustiti neke osjećani vani pa je u svojim memoarima "Surrender: 40 Songs, One Story" rekao kako on i njegov stariji brat Norman imaju vrlo malo uspomena na majku Iris te da su se trudili izbjeći bol koju su osjećali zbog gubitka.

Majka im je preminula u rujnu 1974. godine i to samo nekoliko dana nakon što je doživjela moždani udar na očevu sprovodu.

"Bojim se da je bilo gore od toga i da smo se rijetko ponovno sjetili nje. Bili smo trojica Iraca i izbjegavali smo bol za koju smo znali da ćemo je osjećati ako ćemo pričati i misliti o njoj", priznao je Bono.

A opisao je i događaj s djedova sprovoda kada je vidio oca kako kroz gomilu okupljenih nosi majku u naručju.

"Žurio se da je odvede u bolnicu. Srušila se kraj groba dok su njezinog vlastitog oca spuštali u zemlju", prisjetio se.

Samo tri dana kasnije on i brat dovedeni su u bolnicu da se oproste od nje, a njihov život otada je bio obilježen melankolijom, misterijem i melodramom.

A prisjetimo se, ranije ove godine Vox je dao intervju za Desert Island Discs u kojem je rekao kako je u jednoj francuskoj kapelici tražio oprost od svog pokojnog oca za način na koji se ponašao prema njemu nakon majčine smrti.

"Ispričao sam se ocu u maloj kapelici u Francuskoj nakon što je preminuo. Otišao sam tamo kada nije bilo nikoga i zapalio sam svijeću. Kleknuo sam na koljena i samo sam rekao 'Gledaj, žao mi je što nisam bio tu za tebe. Puno si prošao, molim te, oprosti mi.' Imao sam kompliciran odnos s Bobom. Siguran sam da je sa mnom bilo teško nositi se i osjećam se kao da nisam bio uz njega na način na koji sam trebao biti", otkrio je tada.

VIDEO Alen Vitasović otvoreno o supruzi, alkoholu, estradi: To što naša djeca slušaju, ja nemam komentara