'Imam neki oblik psihičkog poremećaja, no slava nije kriva za to'

Britanska glazbena zvijezda Robbie Williams priznao je u intervjuu za londonski Radio 2 kako je uvjeren da ima psihički poremećaj, piše Daily Mail.

- Nešto definitivno nedostaje u meni. Ne znam je li to autizam ilI Asperegerov sindrom, no u nekom spektru jesam - kazao je Robbie i dodao kako bi taj poremećaj imao i da nije slavan mego da je običan radnik.

- Teško je biti u mojoj glavi. Imam neke kompulzije, ovisnosti, rekao bih da je to duševna bolest. Svaki dan je drugačije, čak i ako radim iste stvari. Neke dane jednostavno ne znam objasniti zašto se ne mogu ustati iz kreveta - rekao je pjevač i dodao da je posljednjih godina počeo više cijeniti život, pogotovo otkad su supruga Ayda Field i ondobili kćerkicu Theodoru (5) i sina Charltona (3).

Williams je otkrio i kako ima svojevrsnu opsesiju u guglanju svog imena i traženja negativnih komentara o sebi.

- To je istovremeno prokletstvo i blagoslov, jer stalno čitam kako sam glup i ne znam pjevati, ali to me i tjera dalje. Zbog toga sam danas čovjek kakav jesam - rekao je Robbie.

Robbie je i ranije u intervjuima govorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem, govoreći kako "u glavi ima bolest koja će ga ubiti". Rekao je i kako je puno puta bio blizu smrti i usporedio je svoj život pun uspona i padova sa životom pokojnog Georgea Michaela.