Putin ne prašta, Robbie Williams plaća kaznu za potez kojim je šokirao

Robbie Williams napravio je šou na otvaranju Svjetskog prvenstva. Oduševio je nastupom, ali i šokirao srednjim prstom prema kameri.

Britanska pop-zvijezda neće proći nekažnjeno, po ruskom zakonu koji je 2014. donio Vladimir Putin platit će za neprimjerenu gestu. I to 42 funte (oko 350 kuna), tvrdi The Sun.

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5