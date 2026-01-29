Naši Portali
UGLEDNA PRODUCENTICA I VODITELJICA

FOTO Prezgodna kći Dragana Bjelogrlića ljubila je najvećeg zavodnika, a prije nje on je osvojio čak 18 godina stariju Hrvaticu

VL
Autor
Vecernji.hr
29.01.2026.
u 10:10

Mia Bjelogrlić zasjala je na sinoćnjoj beogradskoj premijeri filma Svadba, redatelja Igora Šeregija. Naime, njezin otac Dragan Bjelogrlić igra u popularnom filmu pa mu je kći ovim prisustvom pružila veliku podršku.

Sinoć, 28. siječnja, u Beogradu je održana svečana premijera hrvatsko-srpskog filma Svadba, redatelja Igora Šeregija. Ovaj prestižni događaj okupio je brojne poznate osobe iz javnog života, među kojima su bili i istaknuti glumci. Među prisutnima bila je i Mia Bjelogrlić, kći poznatog glumca Dragana Bjelogrlića, koja je plijenila pažnju svojom pojavom. Mia, koja je ugledna srpska televizijska voditeljica na N1 i producentica, već je dugo predmet medijske pažnje, osobito zbog svojih javnih istupa, uključujući izvještavanje o političkim temama. Nije izostala ni kritika tamošnjih režimskih medija, koji je često nazivaju "neprijateljskom" zbog njenih kritičkih stavova prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Kada je riječ o njezinu privatnom životu, Mia je poznata po tome što ga nastoji držati daleko od očiju javnosti. Međutim, prije dvije godine procurila je informacija da je u ljubavnoj vezi s Milanom Marićem, popularnim srpskim glumcem koji je tumačio glavnu ulogu u filmu Toma. Zanimljivo je da su se njih dvoje upoznali upravo na setu ovog filma, a Marić je nakon toga postao poznat i prepoznatljiv u granicama bivše države. Prije nego što je započeo vezu s Miom, Milan je bio u vezi s hrvatskom glumicom Ninom Violić, koja je od njega bila starija čak 18 godina. Njihova romansa počela je u Beogradu, gdje je Nina bila na posjeti, a Milan je tada imao 24, dok je ona imala 42 godine. Mediji su tada pomno pratili ovu vezu, koja je trajala svega šest mjeseci, prvenstveno zbog njihove razlike u godinama, što je bio veliki interes za javnost, jer je bila neuobičajeno izražena dinamika između starije žene i mlađeg muškarca. Iako su mediji bili fascinirani, Milan i Nina nisu željeli komentirati svoj odnos.

FOTO Svečana premijera filma koji je oborio sve rekorde održana i u Beogradu, evo kako je bilo
Milan Marić je kasnije u intervjuu priznao kako nije bio spreman na toliku medijsku pažnju koja je uslijedila. Sjećajući se toga, rekao je: "Inače sam vrlo povučen i ne volim pričati o svom životu. Tada nisam ni slutio koliko će to privući pažnju medija. U Hrvatskoj je bilo puno prisutnije jer ona tamo živi, ali srećom, u Srbiji nije bilo toliko velike pompe. Ipak, način na koji su nas prikazali u medijima bio je grozan. Bilo je užasno, naslovi su bili brutalni: "Hrvatska puma zavela mladog glumca." Njegovu vezu s Mijom Bjelogrlić mediji također nisu prošli nezapaženo, iako on nije želio komentirati niti ovu romansu. Prema nekim informacijama, njihova veza traje već više od dvije godine.

