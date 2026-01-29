Jeste li znali? Dinamov napadač unuk je legendarnog domaćeg pjevaća zabavne glazbe

Utakmica posljednjeg kola Europske lige protiv danskog Midtjyllanda mogla bi, sudeći po sve intenzivnijim medijskim napisima, biti oproštajna za Sandra Kulenovića. Miljenik navijača navodno je na korak do transfera u talijansku Veronu, no prvo će kao udarna igla u vrhu Dinamovog napada pokušati svom dječačkom klubu donijeti plasman u sljedeću fazu ovog prestižnog europskog natjecanja.

I dok je Sandrov otac Almin, bivši nogometaš, zaslužan za njegove sportske početke, mnogi ne znaju da u obitelji ima još jednu poznatu osobu. Naime, Sandrov djed po majci je legendarni pjevač Franjo Prša, poznatiji kao Nano Prša. Njegova kći, a Sandrova majka Tajana, život je posvetila sinovima, napustivši vlastiti posao kako bi pratila njihove karijere. - Mama živi za nogomet već 30 godina, prvo s tatom, onda i s nama. Dolazi na sve utakmice, koje proživljava vrlo stresno i emotivno - kazao je Kulenović u intervjuu za Gloriju.

Nano Prša, rođeni Zagrepčanin, karijeru je započeo pobjedom na natjecanju amatera, nakon čega je snimio singl "Tango u Parizu" i započeo suradnju s Đorđem Novkovićem. Bio je i član grupe Stakleno zvono, a publika ga pamti po hitovima poput "Nisam te znao voljeti". Poznat je i kao veliki humanitarac s više od 1500 dobrotvornih koncerata te čuvar zagrebačkih pučkih pjesama. Radi se o pjesmama koje su izmišljali sami Zagrepčani i koje su između dva svjetska rata pjevali prvi zagrebački ulični pjevači.

Ponosni djed ne skriva koliko mu unuk znači te na društvenim mrežama često dijeli njegove uspjehe, bodreći ga posebnim nadimkom "Sokole". Ta snažna veza samo je dio čvrstog obiteljskog zajedništva koje Kulenovića drži na zemlji kada mu ide dobro, a diže ga u trenucima poput ovog. Kako je sam Sandro izjavio, da nema svoje obitelji, ne bi bio ni pola onoga što je danas.