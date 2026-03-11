Uzbuđenje raste! Za svoje favorite u Večernjakovoj ruži glasajte još samo do kraja tjedna

Večernjakova ruža jedna je od najuglednijih i najprepoznatljivijih medijskih nagrada u Hrvatskoj. Utemeljena je s ciljem da oda priznanje najuspješnijim osobama iz svijeta televizije, radija, glazbe, glume, sporta i digitalnih medija. Posebnost Večernjakove ruže je u tome što o dobitnicima odlučuje publika, čime nagrada odražava stvarnu popularnost i utjecaj nominiranih. Tijekom godina, Ruža je postala simbol profesionalnog uspjeha i dugotrajnog rada u medijima. Nagrada ima i snažnu emocionalnu vrijednost, jer često slavi karijere koje su obilježile generacije gledatelja i slušatelja.

Žiri Večernjakove ruže u čijem su sastavu Mirjana Žižić, pomoćnica glavnog urednika Večernjeg lista i voditeljica projekta Večernjakova ruža, urednici u Večernjaku Anamarija Kronast i Goran Gerovac, novinarke Večernjeg lista Maja Car i Ivana Carević, slikar i glazbenik Ivica Propadalo, producent Nikša Bratoš, poduzetnik i investitor Saša Cvetojević, skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš i dugogodišnji urednik Zabavnog programa HRT-a Mario Sedmak izabrao je najbolje u osam kategorija prošle godine. Za svoje favorite možete glasati od 18. siječnja do 13. ožujka. Glasujte SMS-om na broj 60 085 (upišite ključnu riječ RUZA2025 pa razmak te broj kategorije i broj osobe kojoj dajete svoj glas. Npr. ako glasate za kategoriju 3 i osobu pod rednim brojem 2, SMS poruka glasi: RUZA2025 32). Cijena SMS-a iznosi 0,32 EUR/SMS. Telefonom na broj 065 900 900 (slijedite govorne upute za glasanje: prvo birate broj kategorije za koju glasate, a zatim broj osobe). Cijena poziva iz fiksne mreže je 0,20 EUR, a poziv iz mobilne mreže 0,32 EUR.

TV OSOBA GODINE

Antonija Blaće ( RTL) RUZA2025 11 - odlično se snašla u voditeljskoj ulozi showa "Život na vagi", projektu u kojem se prvi put okušala kao kreativni producent

Ema Branica (NOVA TV) RUZA2025 12 - Novinarka i reporterka emisije "Provjereno" razotkrila je brojne malverzacije i kršenja zakona te već godinama sustavno ukazuje na nepravilnosti u društvu

Morana Kasapović (HTV) RUZA2025 13 - njezina emisija "Razgovori s razlogom" fokusira na duboke i često neobične teme, kroz razgovore sa stručnjacima, umjetnicima, i osobama iz javnog života

Joško Lokas (HTV) RUZA2025 14 - iskusni voditelj i ove je godine zaslužio brojne pohvale publike za angažmane u kvizovima "Potjera" i "Superpotjera"

Martina Validžić (HTV) RUZA2025 15 - autorica i novinarka koja se specijalizirala za dokumentarne formate prošle je godine imala još jedan zapažen serijal "Serijski brijači"

RADIJSKA OSOBA GODINE

Kornelije Hećimović (Laganini FM) RUZA2025 21 - Njegov glas prepoznaju kumice na tržnicama, političari u Saboru i influencerice na Tik-Toku. Ima oštar jezik, glatku glavu i slušate ga u jutarnjem showu "Dobra vibra" i naravno u Skeneru

Davor Jurkotić (Radio Korzo) RUZA2025 22 - slušateljima ponedjeljkom od 10 do 14 sati, na svoj satiričan način, secira dnevno - političku i estradnu scenu. Najpoznatiji je po brandu U zdrav mozak.

Barbara Kolar (TOP RADIO) RUZA2025 23 - kada stane pred mikrofon sjajno se zabavlja, a isto je zajamčeno i mnogima koji ovaj radio slušajući zahvaljujući ovoj iskusnoj profesionalki

Jelena Pajić ( HR 2) RUZA2025 24 - jutra su uvijek veselija uz voditeljicu koja prvo razvedri svoje slušatelje u eteru, a tek potom popije prvu jutarnju kavu. Opuštena i zabavna postala je jedno od zaštitnih lica radija.

Ana Lacković Varga ( Radio Sljeme ) RUZA2025 25 - jedno je od zaštitnih imena ove radijske postaje, a sama kaže kako, osim što rado dijeli korisne i provjerene informacije, je sretna kada njezin glas dopre do onih koji su najusamljeniji

TV EMISIJA GODINE

Dobro jutro, Hrvatska (HTV) RUZA2025 31 - mozaična jutarnja emisija više od tri desetljeća nudi najvažnije vijesri i servisne informacije, a iz godine u godinu kvaliteta emisije samo raste

Dosje Jarak (RTL) RUZA2025 32 - prvi hrvatski tru crime format detaljno istražuje važne, često nepoznate teme, koristeći temeljne analize idosad nepoznate izvore pričajući nove priče o nekim od najvećih zločina

Supertalent (NOVA TV) RUZA2025 33 - jedan od najpoznatijih talent showiva u 12. je sezoni prikovao gledatelje uz tv ekrane, a spektakularno finale emitiralo se uživo iz zagrebačke Arene

Svjetla pozornice (HTV) RUZA2025 34 - Nakon iznimno uspješnog dokumentarnog serijala “Moderna vremena”, emitiran je i svojevrsni nastavak - sedmodijelni dokumentarni serijal “Svjetla pozornice” koji donosi pregled popularne kulture u Hrvatskoj od 1950 do danas

The Voice Kids (HTV) RUZA2025 35 - franšiza glazbenog serijala The Voice u kojoj sudjeluju djeca je format koji je već niz godina prisutan na mnogim televizijskim programima širom svijeta, a u Hrvatskoj je emitirana druga sezona koja je ponovno oduševila publiku

RADIJSKA EMISIJA GODINE

Aftershock (Yammat FM) RUZA2025 41 - Tjedna analiza političke i društvene scene atraktivnog radijskog izraza, objektivna i krajnje analitična emisija koja pomno secira sva aktualna događanja

Andromeda (HR 2)RUZA2025 42 - emisija koja više od dvadeset godina, utorkom, u našem radijskom prostoru educira javnost i podiže svijest o Svemiru i našem mjestu u njemu. Uz stručnog suradnika odgovara se na pitanja slušatelja.

Dobra priča nedjeljom ( Radio Istra) RUZA2025 43 - u emisiji predstavljaju pojedince ili inicijative iz lokalne zajednice koji svojim postojanjem i djelovanjem čine razliku. Ne štede vrijeme ili znanje kako bi što prije korisne informacije prenijeli svojoj sredini.

Plesnjak ( Radio Sljeme) RUZA2025 44 - svojoj sve većoj publici stvaraju štih starih zagrebačkih plesnjaka i zajedno sa slušateljima prisjećaju se kak je to nekad bilo. Kad se moralo dojti doma, što je bilo pristojno, a što nije, koji ritmovi su vas dizali sa stolca, a koja obleka i šuze su bili obavezni...

Uhvati ritam ( bravo!) RUZA2025 45 - Svakog radnog dana od 9 do 13 sati Tatjana Jurić uveseljava slušatelje zabavnim pričama, ali i odličnom glazbom koja je mnogima neoizostavni početak dana

GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE

Enis Bešlagić RUZA2025 51 - Autorskom predstavom "Da sam ja neko", koju već možemo zvati antologijskom rasplakao je i nasmijao publiku diljem Europe i za svaku predstavu se traži ulaznica više, a ove godine će biti i prvi glumac s ovih prostora koji će nastupiti u Sydney Opera Houseu.

21.02.2024.,Zagreb, Enis Beslagic, bosanskohercegovacki kazalisni, televizijski i filmski glumac. Photo: Robert Anic/PIXSELL Foto: Robert Anic/PIXSELL Ilustracija

Ozren Grabarić RUZA2025 52 - Jedan od najistaknutijih glumaca svoje generacije kojeg televizijska publika obožava u HRT-ovim serijama "Oblak u službi zakona" u kojoj glumi policijskog narednika Nikola Oblak i "Mrkomir I." u kojem igra Slavomira.

19.12.2025. - Gavella, Zagreb - Glumac Ozren Grabaric. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL / ILUSTRACIJA

Ksenija Pajić RUZA2025 53 - Jedno je od najvažnijih i najutjecajnijih imena na hrvatskoj glumačkoj sceni, čija bogata karijera traje više od tri desetljeća, a njezina najnovija uloga u seriji U dobru i zlu samo potvrđuje njezin status vrhunske glumice

Ana Marija Veselčić RUZA2025 54 - Ulogom Katarine Runje u "Divljim pčelama" oduševila je gledatelje i televizijsku kritiku koja komplimentira njezin talent, savršenu dikciju i karizmu. Članica je ansambla HNK u Splitu i jedna je od najzapažeijih glumica svoje generacije.

Nina Violić i Filip Šovgović RUZA2025 55 - U filmu 'Dobra djeca' su životni partneri postali - filmski i Filip je na Pula Film Festivalu osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu, a Nina Violić za najbolju glavnu žensku ulogu.

GLAZBENIK GODINE

Nina Badrić RUZA2025 61 - Hit singl Alive, nastup za pamćenje na Melodijama Jadrana, brojni rasprodani koncerti i najava novog albuma samo su djelić uspješne 2025. za našu glazbenu divu

Foto: Luka Čop

Neno Belan RUZA2025 62 - Glazbenik je prošle godine obilježio 40 godina karijere, turneju Regata života počeo je u ožujku u rasprodanoj Areni Zagreb, a koncertom u Areni Varaždin krajem prosinca zaključio je slavljeničku godinu.

26.12.2025., Varazdin - Neno Belan odrzao koncert u Areni Varazdin. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Josipa Lisac RUZA2025 63 - njen singl "Zamisli" na svim je vrhovima top lista. U pjesmi bogatog aranžmana, koja mnoge podsjeća na zvuk 80-ih dominira sugestivna interpretacija Josipe Lisac zbog koje je ostala neponovljiva pojava na glazbenoj sceni.

09.12.2025., Zagreb - Glazbena diva Josipa Lisac nastupila u Sax-u Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hiljson Mandela & MIACH RUZA2025 64 - Njihova pjesma "Anđeo" najemitiranija je domaća pjesma u hrvatskom radijskom eteru u 2025. godini. Anđeo je tijekom 2025. godine proveo 22 tjedna među prvih pet, od čega je osam tjedana bio najemitiraniji.

09.05.2025., Europski trg, Zagreb - Besplatni koncert hrvatskih trap zvijezda Miach & Hiljsona Mandele povodom Dana Europe. Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Urban &4 RUZA2025 65 - Damir Urban je tijekom prve polovine prošle godine održao turneju "Ništa se neće vratiti”.

Bila je to turneja ispunjenja vrlo osobnim pristupom Urbana publici u kojem je i sama publika imala svoj upliv i to na svakom koncertu drugačije i posebno.

16.12.2025., Arena Zagreb, Zagreb - URBAN & 4 i gudački kvartet u Areni Zagreb. Photo: Luka Antunac/PIXSELL Foto: Luka Antunac/PIXSELL

NOVO LICE

Jakov Jozinović RUZA2025 71 - Interpretirajući hitove poznatih izvođača postao je istinski fenomen, njegova pjesma "Polje ruža" u kratkom je periodu postala hit i u lipnju će održati dva koncerta u Areni Zagreb.

Lima Len RUZA2025 72 - mladi glazbenik koji je objavio album 2025. naslova "Istarsko a naše", a već dugo privlači pozornost gradeći svoj prepoznatljivi stil spajajući moderni pop i trap s istarskim melosom te mediteranskim prizvukom.

Lav Novosel RUZA2025 73 - za ulogu u filmu "Zečji nasip" dobio je nagradu Breza za najboljeg debitanta na Pula Film Festivalu uz posebnu pohvalu zbog “nevjerojatne sigurnosti” u svojoj prvoj filmskoj ulozi.

16.07.2025., Pula - Film o ubojstvu Josipa Reihla Kira, pobjednik je ovogodisnjeg 72. Pula film festivala. Na fotografiji - Lav Novosel, debitant. Photo: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Luna Pilić RUZA2025 74 - Genijalno je utjelovila lik Darije u HRT-ovoj seriji "Blaž među ženama", a raskoš svog talenta pokazala je i prije dvije godine kada se istaknula u glavnoj ulozi u filmu "Sveta obitelj"

Lidija Kordić I Lidija Penić - Grgaš RUZA2025 75 - Kao Zora i Cvita Runje oduševile su televizijsku publiku u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" i i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji

DIGITALNA RUŽA GODINE

(NE)Uspjeh prvaka RUZA2025 81 - U dokumentarnom serijalu (Ne)uspjeh prvaka Slaven Bilić kroz iskrene razgovore s vrhunskim sportašima iz Hrvatske i susjednih zemalja otkriva drugu stranu sporta. Serijal donosi iskrene životne priče koji su oblikovali najveće sportske pobjednike

Podcast Inkubator RUZA2025 82 - Video emisija u kojoj voditelji s gostima iz svijeta sporta, zabave, politike strastveno razgovaraju o aktualnim i ne tako aktualnim temama te uživaju veliku naklonost publike već godinama

Ana Radišić podcast RUZA2025 83 - Podcast Ane Radišić postao je sinonim za razgovore koji nadahnjuju, s više od 7000 minuta emitiranog materijala i gostima iz svih područja javnog života – umjetnosti, znanosti, poduzetništva i sporta, a prošle godine njezin podcast je proslavio peti rođendan.

Sram RUZA2025 84 - Druga sezona serije SRAM dodatno je učvrstila status ovog projekta kao jednog od najrelevantnijih domaćih serijala za mladu publiku. Nastavak serije pokazao je zrelost autorskog tima i sposobnost razvoja priče, potvrđujući SRAM kao važan i društveno osjetljiv televizijski projekt

Špica RUZA2025 85 - Emisija "Špica", donosi vam sasvim novi osjećaj gradskog provoda, a pred vas dovodi najpoznatije, zvjezdane ličnosti naših prostora i na društvenim mrežama ova emisija uživa veliku popularnost