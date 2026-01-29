Ruši rekorde! Glazbenik će na stadionu nastupiti čak 12 puta u jednoj godini, evo o čemu se radi

Glazbenik Harry Styles nedavno je otkrio da kreće na novu turneju, a ta vijest dovela je do ponovnog rušenja rekorda. Naime, 31-godišnji pjevač dodao je još šest datuma za seriju koncerata na stadionu Wembley u okviru turneje "Together, Together", pa će ondje ukupno nastupiti 12 puta. Time je postavio novi rekord po broju koncerata jednog izvođača na Wembleyju u istoj godini.

Nakon što je prošlog tjedna najavio prvih šest koncerata, Styles je sada udvostručio broj najavljenih nastupa. Ukupno 12 koncerata održat će se od lipnja do srpnja 2027., a time je nadmašio dosadašnje rekorde - Taylor Swift, koja je u jednoj godini na Wembleyju nastupila osam puta, i Coldplay s deset koncerata, navodi Deadline. Kapacitet stadiona Wembley je oko 90.000 posjetitelja.

"Iznimno smo ponosni što možemo ponovno ugostiti Harryja Stylesa na stadionu Wembley u onome što će biti uistinu povijesna serija koncerata", poručio je glasnogovornik stadiona u službenoj izjavi. "Tih 12 večeri bit će među najposebnijima u dugoj povijesti našeg stadiona."

Turneja "Together, Together" na Wembleyju je zakazana za 12., 13., 17., 19., 20., 23., 26., 27. i 29. lipnja te 1., 3. i 4. srpnja 2027. godine.

Inače, neposredno prije početka nove 2026. godine, Harry je raspametio fanove. Na službenom YouTube kanalu 27. prosinca je bez ikakvog objašnjenja objavljen video od osam minuta pod nazivom "Forever, Forever", koji je snimljen u srpnju 2023. godine u talijanskom gradu Reggio Emilia, na njegovom posljednjem koncertu turneje "Love On Tour".

U posljednjim sekundama tog videozapisa preko cijelog ekrana pojavljuje se poruka "WE BELONG TOGEHTHER", a prije nekoliko dana postala je aktivna i stranica webelongtogether.co. Nakon toga u gradovima diljem svijeta - New Yorku, Manchesteru, São Paulu i Berlinu - počeli su nicati billboardi s porukom "We belong together", a u kutu se nalazi još jedna obećavajuća poruka - "See you very soon". Sve, dakle, upućuje na to da bivši član planetarno poznatog benda One Direction sprema novi album, kojeg fanovi zasad nazivaju HS4, i turneju, a iako smo već navikli na njegovo samozatajno oglašavanje, uspio nas je još jednom izuti iz cipela.