Europska sila jača suradnju s Kinom, javio se Trump: 'Vrlo je opasno za njih da to rade'

Američki čelnik Donald Trump smatra da je "vrlo opasno" da Velika Britanija posluje s Kinom, dok britanski premijer Keir Starmer nastavlja svoj posjet Pekingu kako bi unaprijedio odnose. Američki predsjednik reagirao je na sporazume usmjerene na povećanje poslovanja i ulaganja između Velike Britanije i Kine, objavljene nakon što se Starmer sastao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tijekom trodnevnog posjeta. "Pa, vrlo je opasno za njih da to rade“, rekao je Trump, govoreći o jačanju poslovnih veza Velike Britanije s Kinom.

Na Trumpove izjave, Downing Street je odgovorio da je Washington unaprijed bio upoznat s ovim posjetom i njegovim ciljevima. Također, ističe se da i američki predsjednik planira posjetiti Kinu u travnju, navodi BBC. Keir Starmer kazao je, nakon razgovora s Xijem, da su odnosi Velike Britanije s Kinom u dobrom i snažnom stanju. "Angažirali smo se i ostvarili smo stvarni napredak, zapravo, jer Velika Britanija ima mnogo toga za ponuditi“, rekao je.

Trump nije dalje komentirao angažman Velike Britanije s Kinom, već je prešao na Kanadu i uputio slično upozorenje. "Kanada ne stoji dobro. Vrlo loše stoje i ne možete gledati na Kinu kao na rješenje“, dodao je. Naime, on je ranije ovog tjedna zaprijetio uvođenjem carina ako Kanada provede gospodarske sporazume sklopljene s Kinom tijekom nedavnog posjeta kanadskog premijera Marka Carneysa Pekingu.

Tijekom posjeta britanskog premijera Kini dogovoreno je nekoliko stvari, uključujući sporazum o bezviznom putovanju i nižim carinama na viski, kao i ulaganje AstraZenece od 10,9 milijardi funti u izgradnju proizvodnih pogona u Kini. Objavljeni su i sporazumi o daljnjoj suradnji na drugim područjima, poput organiziranog kriminala i ilegalne imigracije. Predsjednik Britanske gospodarske komore u Kini, Chris Torrens, pohvalio je Starmerov posjet Pekingu kao "uspješan“.

"Ima smisla da Velika Britanija gleda prema Kini, to je jedan od njezinih većih trgovinskih partnera“, kazao je za BBC te dodao: "SAD možda sankcionira i kažnjava druge ekonomije i uvodi carine zemljama koje sklapaju poslove s Kinom, ali SAD sam može vrlo dobro sklopiti posao s Kinom. Zapravo očekujemo da će se to dogoditi ove godine.“