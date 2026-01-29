Biste li je prepoznali? Poznata Hrvatica prolazi kroz teško životno razdoblje, a sada pokazala veliku transformaciju

U seriji fotografija snimljenih u urbanom, pomalo sirovom ambijentu Ella Dvornik predstavila je svoj novi izgled – dugu, bujnu kosu s gustim, ravno odrezanim šiškama. Ova frizura, koja je bila njezin zaštitni znak prije petnaest godina u vrijeme reality showa Dvornikovi, ponovno je istaknula njezine crte lica i donijela dašak nostalgije. U opisu objave Ella je otkrila kako je odluka bila spontana. "Ma mislila sam si.. pa narast će", napisala je, dodavši kako ju je "puklo jedno jutro" da posjeti zagrebački frizerski salon i zatraži upravo ovu kombinaciju.

Svojom prepoznatljivom iskrenošću i humorom, poslala je i snažnu poruku. "Mogu vam reći da sad ekstenzije i šiške dobro zamijene botox i korekcije. Tako da, šiškama i ekstenzijama protiv korekcija!" poručila je Ella i izazvala oduševljenje svojih pratitelja. Ovom izjavom ne samo da je nasmijala mnoge već je suptilno prokomentirala i pritisak na javne osobe da uvijek izgledaju savršeno, nudeći alternativu u obliku dobre frizure umjesto estetskih zahvata. Njezin pristup prihvaćanju promjena, bilo životnih ili stilskih, još je jednom potvrdio zašto je godinama na vrhu domaće influencerske scene.

Ova vizualna transformacija događa se u vrlo dinamičnom razdoblju za Ellu, koje je i sama opisala kao "transformativno". Javnost pozorno prati njezin proces razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim dijeli skrbništvo nad kćerima Balie Dee i Lumi Wren. Osim privatnih izazova, Ella se suočava i s promjenama u poslovnom svijetu, otvoreno govoreći o financijskoj nestabilnosti influencerske karijere i okrećući se autentičnijem sadržaju i novim projektima, poput glazbenog alter-ega Alterella. U tom kontekstu povratak frizuri iz mlađih dana može se protumačiti kao simbolično zatvaranje jednog kruga i hrabar korak prema novom početku. To je podsjetnik na snagu i prepoznatljivost koju je izgradila od samih početaka.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka

Da je promjena pun pogodak, najbolje svjedoče reakcije njezinih brojnih pratitelja. Komentari ispod objave gotovo su jednoglasno pozitivni, a obožavatelji ne kriju oduševljenje Ellinim novim-starim izgledom. "Brutalno!!!!", "Isuse Bože da!!!", "To je to, duga kosa ti puno ljepše stoji", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su se prisjetili njezinih početaka i složili se da joj je duga kosa sa šiškama oduvijek najbolje pristajala. Jedna je pratiteljica čak sugerirala da šestu fotografiju iz serije iskoristi kao novu profilnu sliku, što dovoljno govori o tome koliko je publika dobro prihvatila ovu promjenu.

Ellina odluka da se vrati prepoznatljivoj frizuri pokazala se kao pun pogodak. Osim što je osvježila svoj izgled, potaknula je val nostalgije i podrške, još jednom dokazavši da su njezina autentičnost i spremnost na transformaciju ključ njezina dugogodišnjeg uspjeha i povezanosti s publikom.