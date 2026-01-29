Večernji list
FOTO Pogledajte kako je Halle Berry isfurala duboki dekolte: Oduševila je i vitkom linijom u odvažnoj kombinaciji
Glumica Halle Berry oduševila je na premijeri filma 'Crime 101' u srijedu u Londonu gdje se pojavila u odvažnoj kombinaciji. Duboki dekolte privukao je pozornost mnogih.
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Inače, Halle se pojavila u kombinaciji dugih rukava, dubokog dekoltea i srebrne suknje, koja je naglasila njezinu nevjerojatnu liniju.
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Dekolte je naglasila i dugačkim lančićem.
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Dodajmo da će glumica u kolovozu proslaviti svoj 60. rođendan, što je mnogima teško za povjerovati.
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Kako je bilo na premijeri, pogledajte u našoj galeriji.
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS
