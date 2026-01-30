Zbog ovoga brutalno sprdaju Melaniju: 'Zaradila je 28 milijuna dolara', 'Nitko ovo nije tražio'...

"Ja sam vrlo privatna osoba i vrlo selektivna osoba - što radim, što ne radim, kada govorim, kada ne govorim. To je moj izbor, i nitko nije zadužen za mene", rekla je Melania Trump, prva dama SAD-a, uoči premijernog prikazivanja njezina dokumentarnog filma "Melania". Prema izvorima CNN-a, Melania Trump i njezin tim osigurali su ugovor od 40 milijuna dolara s tvrtkom Amazon MGM Studios te marketinški budžet od 35 milijuna dolara. Sadržaj filma, koji traje 104 minute, pomno se čuvao u tajnosti, no sažetak dokumentarca obećao je ekskluzivne snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i nikad prije viđenih okruženja. Melania je, inače, bila u potpunosti uključena u produkciju, postprodukciju i promotivne aktivnosti filma.

Iako će film prvoj dami donijeti ogromnu zaradu, nije jasno hoće li se isplatiti produkcijskoj kući. Prema prvih projekcijama, ogromni budžet dokumentarca vjerojatno se neće vratiti tijekom prvog vikenda. Naime, očekuje se da će se film tada prikazati na oko 1500 lokacija u SAD-u te zaraditi između 2 i 5 milijuna dolara. No, smatra se da je odluka Amazona da surađuje s Trumpom mogla bi biti i politička kalkulacija, odnosno dio nastojanja tehnološkog diva da se približi Bijeloj kući. Tvrtka Amazon MGM Studios to je demantirala: "Licencirali smo film iz samo jednog razloga – jer vjerujemo da će ga kupci voljeti."

Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, publika baš i ne čeka film s nestrpljenjem. Cijela je situacija, primjerice, postala viralna tema na Redditu. Jedan od najpopularnijih komentara oko te teme uključuje teoriju koja je postala dominantna u cijeloj raspravi - da film nikada nije ni trebao biti uspješan. "Kao podsjetnik, Jeff Bezos platio je rekordnih 40 milijuna dolara za streaming prava ovog smeća. Melania je zaradila 28 milijuna dolara za dokumentarac o sebi. Uvijek se i očekivalo da će ovaj film propasti, bio je to legalni mito", stoji u komentaru. Mnogi su se složili s tom tezom te film prozvali "pokrićem za mito". Unatoč tome, bilo je i onih koji su istaknuli kako će predsjedniku i prvoj dami ipak biti udarac za ego ako dokumentarac propadne.

"Najbolja rečenica o ovom sr***u: 'Čak i da se prikazuje u avionu, ljudi bi izašli'", "Nitko ovo nije tražio", "Dobili su gomilu novca za to, što je doslovno jedina stvar koja ih motivira da išta rade", "Vidjela sam reklamu za to na TV-u, osjećala sam se krivo već to gledati", "Da sam htio zabavan film o prostitutki i bogatašu, gledao bih 'Pretty Woman'", "Jednostavno me ne zanimaju biografije o ljudima koji su još živi. Nisu edukativni niti zanimljivi – to je propaganda", "Nema ništa što itko želi znati o Melania što ne možemo samo pretpostaviti", "Osim ako nije htjela otkriti prljave ili korumpirane detalje, nema priču za ispričati. Možda bi jednog dana u dalekoj budućnosti, ako ikada odluči biti iskrena, mogla imati nešto vrijedno reći", još su neki od poprilično oštrih komentara.