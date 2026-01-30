FOTO Zanimljive životne priče! Evo koje kandidatkinje će se otimati za srca Gospode Savršenih

Hrvatsku predstavlja rukometaš Karlo Godec. - Volim kad mi ljudi daju isto to što ja dajem njima, a to je sve - iskrenost, povjerenje pa onda što bude. Nisam imao baš lagano djetinjstvo, rano sam ostao bez oca - priznao je emotivno Karlo. Inače, ovaj 26-godišnji mladić prve je rukometne korake napravio u zagrebačkom Medveščaku, a gdje je igrao punih 11 godina.
S juniorskom reprezentacijom osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 2019., a 2021. debitirao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Igra na poziciji lijevog krila, a ovaj 194 centimetra visok mladić uz treninge i obaveze na zadnjoj godini studija kondicijske pripreme sportaša na Kineziološkom fakultetu, čini se, ima dovoljno vremena za realizaciju svih svojih ambicija. Ujedno je i vlasnik modnog brenda za sportsku odjeću. Najveća podrška u životu mu je upravo mama. Ranije je imao i djevojku koja mu je bila podrška i s kojom je provodio sve svoje slobodno vrijeme.
Prije modnih pista i kamera, u obitelji Petra Rašića , jednog od dvojice glavnih aktera pete sezone 'Gospodina Savršenog', sport je bio glavna tema. Prva lopta koja se zakotrljala u njihovim životima bila je nogometna, no s godinama je tema razgovora sve češće postajala - košarka. No od djetinje ljubavi prema sportu dug je put Petar prošao kako bi došao do suradnje s najvećim modnim brendovima poput Dolce&Gabanne i Armanija. U svijetu luksuza, baš kao i u onom sportskom, Petar pliva kao riba u vodi jer se okušao i umjetnosti i dizajna tijekom života u Dubaiju! Na tom bogatom životnom putu obitelj mu je uvijek bila najveća podrška.
Maja dolazi iz Mostara, odrasla je uz oca i s ponosom kaže da je tatina curica. Otkriva da se ne drži strogo starosne granice kod partnera - fokusirana je na osobnost. Iskrenost i povjerenje su joj prioriteti, a traži muškarca čija energija odgovara njezinoj. Privlače je muževni muškarci koji vode računa o sebi i održavaju zdrav stil života. Vjeruje da su muškarci često previše uplašeni da joj priđu uživo pa joj se obraćaju putem društvenih mreža. No muškarac koji joj se usudi pristupiti, odmah dobiva dodatne bodove.
Kod muškaraca voli diskretan pristup - zavodljiv pogled ili osmijeh, a cilj joj je pronaći pravu ljubav i zato želi pobijediti u showu. Ako na prvom susretu ne osjeti kemiju sa Savršenim, spremna je dati šansu jer za nju karakter nadmašuje izgled. Prijatelji je opisuju kao posesivnu, ali i zaštitnički nastrojenu prema obitelji i prijateljima. Ne tolerira zlostavljanje - uvijek će se zauzeti za druge i ne boji se reći svoje mišljenje i ako bude zainteresirana za Gospodina Savršenog, sigurno će se otvoreno boriti za njegovu privrženost.
Maša je visoka i elegantna 24-godišnjakinja koja vrlo brzo privuče vašu pozornost. Za sebe kaže da je uporna, ženstvena i iskrena, ali priznaje da može biti tvrdoglava i ponekad joj je teško reći - ne. Voli modu i brigu o sebi, a aktivna je i u humanitarnom radu te skrbi o životinjama. U ljubavi traži pouzdanog partnera koji je beskrajno odan. Ne tolerira izdaju ili nepoštovanje.
Vjeruje da je ljubav jača od svega, a privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i strast prema životu. Maša sebe opisuje kao natjecateljski nastrojenu, ali preferira rješavati konflikte dostojanstveno i smireno, oslanjajući se na samopouzdanje i zrelost. U show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji razmišlja slično kao ona.
Veselka ima 35 godina i dolazi iz Trebinja u Bosni i Hercegovini, a trenutačno živi na planini Durmitor u Crnoj Gori. Odrasla je u bezbrižnom okruženju velike i skladne obitelji, postala je samostalna žena koja radi što želi i ne zanima je praćenje društvenih pravila. Nema neugodnih iskustava iz prijašnjih veza i kaže da su uglavnom završavale kada su se interesi i želje partnera počeli razilaziti.
Vjeruje da jednom završena priča završava zauvijek. U showu kaže da će biti iskrena do kraja i da bi jedino mogla snažno reagirati na ljudsku glupost. Nije sigurna bi li se usudila poljubiti pred kamerama, ali ako do toga dođe, u šali kaže da je Gospodinu Savršenom spremna ponuditi - čelo.
Katarina je karizmatična mlada žena iz Novog Sada koja kaže da je više od izgleda privlače karizma, samopouzdanje i smisao za humor. Kad joj se netko svidi, ne boji se napraviti prvi korak, a muškarce osvaja intenzivnim pogledom. Rijetko pokazuje ljubomoru, no spremna je boriti se za svog muškarca. Otvoreno kaže da je prije birala starije i problematične muškarce, ali to poglavlje smatra zatvorenim.
Sama za sebe kaže da je mirna dok je netko ne isprovocira, a ako se to dogodi, prilično burno reagira. Ipak, takve situacije su rijetke jer smatra da jako dobro čita ljude. Društvena je i otvorena za nova iskustva, a za ljubav je spremna i preseliti se. Katarina je žena koja zna što želi, ne boji se pokazati snagu, ali i nježnost - idealna kombinacija za iskrenu vezu. U show dolazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezina životna uvjerenja.
Antonela ima 28 godina, dolazi iz Slavonskog Broda, no njezino srce i ambicije odavno su prerasle granice rodnoga grada. Sa samo 19 godina spakirala je svoje stvari i otišla u Njemačku, gdje je izgradila novi život i započela ozbiljnu vezu. U početku je bilo uzbudljivo, ali kako je vrijeme prolazilo, polako je gubila sebe i odlazak je bio neminovan.
Antonela želi partnera koji će vidjeti koliko je topla i uporna osoba koja je uvijek spremna rasti dalje. Želi ponovno biti ona verzija sebe koja se usudi očekivati više, i od sebe i od ljubavi, a zauzvrat nudi iskrenost i odnos bez skrivanja i igara. U vezi su joj najvažniji važna otvorena komunikacija, emocionalna zrelost i partner koji razumije i cijeni njezinu snagu. U show ulazi s jasnom željom - upoznati muškarca s kojim može graditi iskren odnos.
Helena ima 28 godina, rođena je u Bavarskoj, no s balkanskim korijenima, pa je idealan spoj suzdržanosti i temperamenta koji se vidi u njezinu stavu, osmijehu i načinu komunikacije. Otvorena je i direktna, govori tri jezika, voli izazove i uvijek je spremna na novo putovanje. Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi - ne zato što nije željela nego zato što odbija pristati na nešto što nije prava stvar.
„Ako on nije onaj pravi - neću trošiti vrijeme“, kaže jednostavno. U 'Gospodina Savršenog' ulazi zato što joj u životu još nedostaje muškarac koji će joj biti partner u svemu. Važni su joj neovisnost i iskrenost, a najviše cijeni humor i stabilnost. Kaže da joj treba netko tko može držati korak s njom.
Kaja je sportašica, avanturistica i nepokolebljiva u svojim ciljevima. S 26 godina već je iskusila više životnih poglavlja: deset godina trenirala je karate, igrala nogomet, radila kao sutkinja i sportska novinarka, a danas je instruktorica surfanja na Tenerifima - gdje je sama izgradila novi život, uključujući i tečno svladavanje španjolskog jezika! Sebe opisuje kao iskrenu, empatičnu i pozitivnu iako priznaje da zna biti nestrpljiva i vrlo natjecateljski nastrojena. Ipak, u konfliktima ostaje smirena, obično s osmijehom na licu, ali kada je potrebno - zna se izboriti za sebe.
Ljubiteljica je sporta, fitnessa i mora, a kaže da se nikad ne osjeća umorno iako je stalno u pokretu. Vjeruje u ljubav, najviše cijeni iskrenost i show 'Gospodin Savršeni' vidi kao priliku za romansu, ali i novu avanturu. U ljubavi traži partnera koji voli aktivan život. Cijeni humor i spontanost, a voli muškarce koji su samopouzdani, a opet prirodni i iskreni pa priželjkuje da sve to pronađe u Gospodinu Savršenom.
Maria ima 26 godina i živi u Barceloni. Njezino djetinjstvo nije bilo lako, ali unatoč izazovnom odrastanju, Maria je izrasla u nježnu, dragu i samostalnu ženu. Kada je riječ o ljubavi, kaže da je uvijek birala pogrešne muškarce, no barem je zbog toga naučila što nikako ne želi u odnosima. U ljubavi traži partnera koji poštuje njezinu individualnost. Cijeni komunikaciju i međusobno razumijevanje, a nikad ne bi mogla prijeći preko toga da je partner ponižava.
Opisuje se kao izrazito ženstvena djevojka, uvijek spremna nekome priteći u pomoć - i vjeruje da bi upravo ta osobina mogla biti njezina uloga u showu. Ipak, njezino srce gori za ljubavlju i novim izazovima. Strastveno uživa u plesu, sportu i društvenim aktivnostima, a njezina zarazna pozitivna energija neprestano privlači ljude oko nje pa se nada da će tako biti i s Gospodinom Savršenim.
Soraya ima 21 godinu i živi u Zagrebu. Iako je rođena i odrasla u Njemačkoj, oduvijek se osjećala kao da pripada Hrvatskoj jer voli sve što naša zemlja nudi - od kulture i mentaliteta do načina života. Sebe opisuje kao opuštenu, zabavnu, uvijek raspoloženu za društvo te kao osobu koja je svima moralna podrška. U ljubavi je imala jednu dulju vezu, ali je svjesna da su oboje još bili premladi i pomalo neozbiljni za neki ozbiljniji i dublji odnos. Ipak, iz tog je odnosa naučila da ne želi tolerirati ljubomorne muškarce.
Soraya traži muškarca koji će je prihvatiti takvom kakva jest, biti njezin partner i u ljubavi i poslu te netko tko će je podržavati u svemu što je njoj važno. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe i puni energije, a kad je o izgledu riječ, preferira tamne, visoke i muževne dečke. U show ulazi spremna upoznati partnera koji dijeli njezin pogled na život, ali ne skriva da je prije svega vrlo znatiželjna i nestrpljiva da otkrije je li Gospodin Savršeni njezin tip.
Tena (23) živi na relaciji Zagreb-Berlin i avijacija joj je oduvijek u krvi - djed joj je bio pilot. Kaže da ju je posao naučio strpljenju i za sebe kaže je sada jedna smirena djevojka koju samo neki ljudi mogu izbaciti iz ravnoteže - primjerice, muškarci koji je pokušavaju kontrolirati ili postavljaju neke ultimatume. Teni su važne ravnoteža, podrška i emocionalna zrelost.
Privlače je visoki, samouvjereni i duhoviti muškarci - oni koji su dovoljno zreli da izbjegavaju emocionalne igrice. Cijeni smisao za humor, otvorenu komunikaciju i podršku, a posebno je privlače muškarci s karizmom i samopouzdanjem. Za sebe kaže da je nježna romantična djevojka koja voli mir i samoću, drži do urednosti i lako pokazuje osjećaje, spremna je za novu vezu, ali pod vlastitim uvjetima.
Smiljana (31) iz Beograda je odrasla u obitelji koja se često selila i sama za sebe kaže da je bila razmažena, ali i odgajana da naporno radi. Zaljubljuje se isključivo na prvi pogled - taj početni klik za nju je presudan, a čim primijeti mane, stvari brzo propadaju. Njezin tip muškarca je onaj koji se lako osvaja jer se nikad nije morala boriti za muškarca. Kad se zaljubi, priznaje da može biti prilično intenzivna. Idealni muškarac ima snažnu prisutnost, čini da se osjeća sigurno i ima velike ambicije. Voli kada muškarac zna kako se odjenuti i ne nosi samo sportsku odjeću.
U posljednje vrijeme više je privučena mlađima, iako joj dob nije presudna - najvažnije je da je pozitivan i pun energije. Kaže da je njezina najveća mana temperament - često plane prije nego što promisli, a prijatelji su obično ti koji je smire. Cijeni muškarce koji će moći pratiti njezinu energiju i kaže da u show ulazi otvorena za ljubav i nova iskustva.
Rubina ima 24 godine i dolazi iz Sarajeva i za sebe samouvjereno kaže da je sve samo ne dosadna djevojka. Čvrsto vjeruje u samoljublje, redovite treninge i da sve počinje dobrim vibracijama. Njezin je san postati uspješna žena u svakom smislu te pronaći muškarca koji vježba, podržava je i ne očekuje da ona plaća na prvom spoju. U ljubavi je iznimno odana. Zaljubljuje se brzo, oprašta još brže i često ulaže više od muškarca nasuprot sebe. Priznaje da, kad se otvori, govori bez prestanka - uvijek s humorom, toplinom i željom da ljude učini sretnima.
Zagrepčanki Matei (25) je san raditi u organizaciji sportskih događaja. Naime, sport je njezina velika ljubav: igrala je nogomet, stolni tenis, bila mažoretkinja, a danas povremeno sudi stolnoteniske mečeve. Dugogodišnja je ljubiteljica reality TV-a i prijavila se u 'Gospodin Savršeni' iz iskrenog interesa. Kad je o ljubavi riječ, traži ozbiljnu vezu s muškarcem između 25 i 30 godina, koji ima posao, vozačku dozvolu i dijeli njezina uvjerenja i obrazovanje. Želi partnera s kojim će se useliti, brzo vjenčati i osnovati obitelj. Cijeni zajedničke fizičke aktivnosti više od skupih večera i sanja o čestim putovanjima s partnerom.
Vrlo je odana, ali priznaje da zna biti ljubomorna u vezama. Nije sretna zbog današnjeg pogleda mladih na odnose jer smatra da mnogi muškarci izbjegavaju ozbiljnu vezu, a ona traži nešto stvarno i trajno. Ne trči za pažnjom, nego cijeni odnose koji se grade uz obostrani trud. U prijateljstvima daje koliko i prima - ako se netko ružno ponaša prema njoj, neće oklijevati uzvratiti još snažnije, vjerujući da se ljubaznost mora zaslužiti.
Beograđanka Andrea (26) sebe opisuje kao vedru i otvorenu osobu koja obožava život i uvijek bira držati se što dalje od negativnih ljudi i situacija.
Najviše je privlači romantika koja se krije u malim stvarima: spontanim trenucima, gestama koje se pamte i iskrenoj pažnji, a kod partnera traži karizmu, humor, želju za putovanjima te da, kako u šali kaže, manje priča od nje. Premda je društvena i pristupačna, uvjerena je da su mnogi muškarci danas previše nesigurni - čak i da pošalju poruku, a kamoli priđu uživo. Ipak, Andrea ne odustaje, vjeruje u pravu ljubav i spremna je otvoriti srce muškarcu koji će vidjeti tko je ona zapravo.
Želi partnera koji je iskren, poštuje druge i zna se nasmijati, ali i onoga tko cijeni njihove zajedničke trenutke. Andrea vjeruje da svaka prava ljubav kreće od dobrog prijateljstva i zato u show 'Gospodin Savršeni' ulazi otvorena srca prema onome što je čeka.
Anastasia (22) iz Zadra je odrasla u toploj, složnoj obitelji i za svoje djetinjstvo kaže da je bilo savršeno. Stariji brat čuva je kao kap vode na dlanu, a brat blizanac njezin je najbolji prijatelj. Njihov obiteljski restoran ponos je cijelog doma, a Anastasia već ima jasnu viziju kako ga pretvoriti u moderno, vrhunsko gastro mjesto s njezinim potpisom. Iako na prvu djeluje plaho, Anastasia tvrdi da joj nije problem izboriti se za sebe i one koje voli. Kad joj netko zaista uđe pod kožu, postaje strastvena zaštitnica i ako netko posegne za muškarcem koji joj se sviđa - tada se njezin glas itekako čuje.
Kod muškarca prvo primijeti visinu i oči, ali pretjerana opsjednutost izgledom odmah je odbija. Mnogo je više privlači doza tajanstvenosti koja potiče maštu, kao i emocionalna zrelost. Traži nekoga tko zna što hoće, tko komunicira otvoreno i gradi, a ne ruši. Ambicija i karakter za nju su uvijek važniji od mišića. U 'Gospodinu Savršenom' želi pronaći partnera koji će biti njezina podrška, motivacija i ravnopravan saveznik - u ljubavi, životu i poslovnim snovima.
Jelena ima 24 godine, dolazi iz Beograda i premda kaže da su joj obrazovanje i posao u obrazovanju važan oslonac, sanja o karijeri kreatorice sadržaja na društvenim mrežama jer je taj posao iznimno veseli. Sebe opisuje kao iskrenu, marljivu i komunikativnu osobu iako priznaje da ponekad previše razmišlja o detaljima, slijedi pravila previše rigidno i teško skriva osjećaje kada joj netko ne odgovara.
Ljude često iznenade njezina visina i nježan, umirujući glas, kao i neobična ljubav prema posjetima wellness centrima i termama 'punim umirovljenika'. Ponosna je na svoje obrazovanje i principe kojih se drži, a iskrenost je nešto što kod sebe posebno ističe. U stresnim situacijama ostaje smirena i racionalna, a konflikte rješava razgovorom, a ne konfrontacijom. U ljubavi traži iskrenog, zrelog i ambicioznog muškarca koji se ne boji pokazati nježnost, a sve bi to voljela pronaći u Gospodinu Savršenom.
Nuša voli dramu i nije joj strano boriti se za ono što želi - jasno će dati do znanja svoje mišljenje, zaštititi svoj prostor i stati u obranu svojih uvjerenja. Priznaje da se lako zaljubljuje iako kaže da nikada nije bila u pravoj vezi. U vezi joj je najvažnije poštovanje, privlače je muškarci s karizmom i sigurnošću i naglašava da je spremna za avanturu zvanu 'Gospodin Savršeni'.
Nuša ima 20 godina i dolazi iz Ljubljane. Privlačna je djevojka nježnih crta lica, no iza njezinih mirnih očiju krije se oluja emocija i želja. Sebe opisuje kao duboko intuitivnu, osjetljivu i vođenu osjećajem pravde. Upisala je pravni fakultet jer, kako kaže: „Volim se raspravljati, pa zašto ne bih onda na tome zaradila?“ Strastvena je u svemu što radi; od šivanja odjeće do izražavanja na društvenim mrežama. I premda na prvi pogled djeluje kao krhka djevojka, kada je izazvana ili emocionalno potaknuta, potpuno se transformira.
Manuela ima 26 godina i živi u Zagrebu. Iako njezin izgled i držanje odaju samopouzdanje, ispod površine krije se složenija priča - ponekad se preispituje, previše analizira i prilagođava stav ovisno o atmosferi oko sebe. Ona je prava perfekcionistica i osoba koja se ne boji izazova: svira klavir, voli kazalište, puno čita i uvijek će rado prihvatiti neki izazov - od raznih kvizova pa sve do igranja rukometa!Kad je o ljubavi riječ, kaže da je trenutačno oprezna i zatvorena, ali onaj tko uspije prodrijeti do nje, otkrit će romantičnu idealisticu.
U šali dodaje da bi Gospodin Savršeni morao biti doista poseban da bi rastopio njezin trenutačni cinizam. Uvijek će je privući samouvjereni muškarci koji su puni razumijevanja. Manuela je otvorena i strastvena, a u show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji će je pratiti u svemu.
Jelena M. ima 25 godina živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena. Jelenu ne impresioniraju površni komplimenti - za nju je bitno ono što se gradi iskrenim razgovorom. Voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera koji njeguje iste vrijednosti kao i ona.
Samouvjerena je žena koja zna što želi: sigurnost, povjerenje i partnera uz kojeg može biti potpuno svoja. Nije sklona ljubomori, ali zna kada je opravdana. Vjeruje da prava ljubav nastaje kada dvoje ljudi slobodno biraju jedno drugo jer se upravo tada, kaže, rađa prava kemija. Svoje nade polaže u show 'Gospodin Savršeni', uvjerena da bi upravo ona mogla biti idealna za njega.
Iva ima 22 godine i dolazi iz Beograda, a u show 'Gospodin Savršeni' se prijavila nakon što joj je prijateljica Andrea spomenula casting - znatiželja je proradila i odlučila je isprobati sreću jer ona je žena koja, kad nešto poželi, ide po to bez zadrške. Moda je njezina zona slobode i snova. Želi postati uspješna dizajnerica, a Instagram i TikTok njezin su prostor za kreativnost, istraživanje vlastitog stila i pokazivanje svijetu što sve može. Posljednja joj je veza završila zato što njezin partner nije bio dovoljno ambiciozan; za Ivu je važno da muškarac radi i zarađuje barem dvostruko više od nje.
Godina 2023. donijela joj je najveći životni izazov - dijagnosticiran joj je rak kostiju. Pobijedila je prvotni strah i dokazala sebi da je neuništiva. Danas zna: život je kratak i treba voljeti bez zadrške. Strastvena je i priznaje da je ponekad ljubomorna i nikada neće dopustiti da je netko sputava. Sloboda joj predstavlja sve. Privlače je visoki muškarci s bradom i tetovažama, ali se ne drži striktno određenih tipova muškaraca - jer iskrene oči vrijede više od savršenog izgleda. Iva u šali kaže da se zaljubi svaki dan i vjeruje da će joj se možda jednom baš tako dogoditi prava ljubav. U show ulazi kao borac, kao kreativka, kao žena koja zna što želi i gori za ono što voli. Spremna je riskirati, prva napraviti korak i prepustiti se osjećajima.
Monika ima 32 godine i živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj. Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.
Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: „Moraš vjerovati u ljubav.“
Iana je srednje dijete koje je rano naučilo da život nije uvijek pravedan. Nakon razvoda roditelja odlučila je prvo sačuvati sebe i biti na distanci. Ta ju je odluka oblikovala u mladu ženu kakva je danas: topla i empatična, ali s granicama koje se ne prelaze - Iana ne pokušava popravljati ljude koji to ne žele i kada osjeti toksičnu energiju - jednostavno ode. Ima jasnu viziju budućnosti: vidi se u braku, s troje djece, beauty salonom i životom ispunjenim putovanjima. Ali samo ako je pored nje osoba uz koju će se osjećati sigurno i voljeno.
Godine 2021. doživjela je prometnu nesreću, bio je to trenutak koji je promijenio njezinu perspektivu - shvatila je mora živjeti hrabrije, bez straha i bez gubljenja vremena na nevažne stvari. U show 'Gospodin Savršeni' ulazi bez želje za dramom i praznim pričama jer se prijavila kako bi pronašla ljubav. Voljela bi izgraditi odnos temeljen na povjerenju i odanosti, zna što zaslužuje i spremna se boriti za to, s osmijehom na licu i srcem koje se ne boji voljeti.
Ana je ambiciozna djevojka koja iskreno priznaje da ponekad zna biti tvrdoglava i nestrpljiva. I upravo ta kombinacija snage i ranjivosti čini je posebnom: sve što radi, radi od srca, bez zadrške. Najviše se opušta plivajući, uz olovku i papir ili u wellness oazama, a otkrivanje novih destinacija za nju je najbolji način da proširi horizonte i napuni baterije.
Sanja o uspješnoj karijeri modne dizajnerice i toplom domu punom ljubavi. U ljubavi je vrlo jasna: lojalnost, iskrenost i empatija su temelj svega. Najprije je privuku osmijeh, ruke i pogled, a osvoji je ponašanje - način na koji muškarac govori, kreće se i poštuje druge. Traži stabilnu vezu i osobu koja može biti njezin oslonac, a ne tolerira laži, ovisnosti i nedostatak emocionalne bliskosti. Ana zna što želi i kad si zacrta cilj, ništa je ne može zaustaviti. U showu 'Gospodin Savršeni' nada se da će pronaći muškarca koji će razumjeti njezine ambicije, podržati njezine snove i s kojim će izgraditi ljubav koja traje.