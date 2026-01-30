Naši Portali
VELIKE PROMJENE

Sprema se novi temperaturni šok? Provirit će sunce, ali onda u dio zemlje stižu obilne oborine

Foto: wxcharts/screenshot
30.01.2026.
u 06:56

Idućih će dana u unutrašnjosti biti promjenljivo i pretežno oblačno, u noći i ujutro mjestimice magla

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno. Ponajprije u Dalmaciji i na istoku moguće je malo kiše, a na sjevernom Jadranu najviše sunčanih razdoblja. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje je moguća slaba susnježica ili snijeg. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita ujutro lokalno jaka, danju i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bit će između 4 i 9 °C, a na Jadranu od 11 do 14 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Idućih će dana u unutrašnjosti biti promjenljivo i pretežno oblačno, u noći i ujutro mjestimice magla. Ponajprije u nedjelju lokalno je moguće malo kiše, u Gorskoj Hrvatskoj i susnježice ili snijega. Na Jadranu će biti djelomice, u nedjelju i pretežno sunčano. Uz mjestimičnu promjenljivu naoblaku kiša je moguća uglavnom na krajnjem jugu, u subotu i na dalmatinskim otocima.

Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a u ponedjeljak će okretati na jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će u subotu puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, u Dalmaciji istočni vjetar i jugo, a u nedjelju bura, umjerena i jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. U ponedjeljak će bura slabjeti i okretati na jugo koje će navečer jačati. Temperatura zraka bit će bez znatnije promjene.

Kako navodi Istramet, za vikend stiže umjereno zahladnjenje s burom i povratkom jutarnjeg mraza, no od srijede slijedi naglo zatopljenje uz novu dominaciju atlantskih ciklona i zapadnog strujanja. U drugom dijelu tjedna očekuje se i pogoršanje vremena, a ponegdje će biti i obilnijih oborina. "Osjetno zatopljenje koje nas očekuje nakon kraćeg hladnijeg perioda ne znači da je zima rekla svoje. Dapače, i dalje je situacija vrlo potencijalna, stoga nas eventualne snježne epizode u posljednjoj trećini klimatološke zime ne bi trebale iznenaditi", ističe Istramet. 

Foto: DHMZ

Pogledajte snagu orkanskog juga na hrvatskom jugu. Ne voze ni neki trajekti

