PREKIPJELO MU

Hrvatski izbornik povukao radikalan potez i odlučio bojkotirati EHF! Evo što je napravio

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
29.01.2026.
u 14:42

Situacija je eskalirala nakon napornog puta iz Švedske, a fotografije iscrpljenih igrača koji spavaju na podu autobusa obišle su Europu i sigurno će naići na velike kritike

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson povukao je radikalan potez uoči polufinala Eura protiv Njemačke. Islanđanin je odlučio bojkotirati druženje s medijima koje organizira Europske rukometne federacije (EHF-a) te će se u 16.30 obratiti isključivo hrvatskim medijima kako bi objasnio razloge i stanje u momčadi, ali će usput i žestoko kritizirati EHF.

Odluka o bojkotu razlog je nezadovoljstva tretmanom koji hrvatska reprezentacija ima na ovom prvenstvu. Dok su ostala tri polufinalista smještena u Herningu, gdje se igra završnica, Hrvati su jedini koji moraju putovati na utakmice iz 40-ak kilometara udaljenog Silkeborga, što je velika sramota EHF-a.

Situacija je eskalirala nakon napornog puta iz Švedske, a fotografije iscrpljenih igrača koji spavaju na podu autobusa obišle su Europu i sigurno će naići na velike kritike. Zaista je nevjerojatno da se rukometna federacija tako ponaša prema bivšim svjetskim prvacima i olimpijskim pobjednicima.

"Ovo je slika i prilika organizacije Eura. Naši reprezentativci umjesto u Herning, smješteni su u 40 km udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Dečki su igrali DVA dana ZAREDOM i jutros se 5 sati vozili autobusom. Iscrpljeni su spavali na podu. Sramota. Dagur Sigurdsson na današnjoj konferenciji za medije podići će glas", napisao je novinar Nove TV, Ivan Forjan.

Hrvati poludjeli zbog skandaloznog poteza EHF-a: Ovako nešto nisu mogli zamisliti niti u ludilu!
EHF Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson

GL
globalsolutions
14:56 29.01.2026.

Sigurdssona za predsjednika Vlade i države! Veći Hrvat je od ijednog spomenutog i cijele svite oko njih.

SA
sadnodo
14:58 29.01.2026.

Svaka čast izborniče!

Avatar Idler 3
Idler 3
14:57 29.01.2026.

Dejte mu putovnicu 😁

