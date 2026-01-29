Hrvatski izbornik povukao radikalan potez i odlučio bojkotirati EHF! Evo što je napravio

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson povukao je radikalan potez uoči polufinala Eura protiv Njemačke. Islanđanin je odlučio bojkotirati druženje s medijima koje organizira Europske rukometne federacije (EHF-a) te će se u 16.30 obratiti isključivo hrvatskim medijima kako bi objasnio razloge i stanje u momčadi, ali će usput i žestoko kritizirati EHF.
Odluka o bojkotu razlog je nezadovoljstva tretmanom koji hrvatska reprezentacija ima na ovom prvenstvu. Dok su ostala tri polufinalista smještena u Herningu, gdje se igra završnica, Hrvati su jedini koji moraju putovati na utakmice iz 40-ak kilometara udaljenog Silkeborga, što je velika sramota EHF-a.
Situacija je eskalirala nakon napornog puta iz Švedske, a fotografije iscrpljenih igrača koji spavaju na podu autobusa obišle su Europu i sigurno će naići na velike kritike. Zaista je nevjerojatno da se rukometna federacija tako ponaša prema bivšim svjetskim prvacima i olimpijskim pobjednicima.
"Ovo je slika i prilika organizacije Eura. Naši reprezentativci umjesto u Herning, smješteni su u 40 km udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Dečki su igrali DVA dana ZAREDOM i jutros se 5 sati vozili autobusom. Iscrpljeni su spavali na podu. Sramota. Dagur Sigurdsson na današnjoj konferenciji za medije podići će glas", napisao je novinar Nove TV, Ivan Forjan.
