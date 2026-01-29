FOTO Srušila internet! Najplaćenija manekenka potpuno gola izvijala se na krevetu, fanovi ne mogu vjerovati

Kendall Jenner, članica američke reality obitelji Kardashian te poduzetnica i jedna od najplaćenijih supermodela na svijetu, ponovno je privukla pozornost na društvenim mrežama. Jenner je na svom Instagram profilu objavila seriju atraktivnih fotografijama na kojima pozira potpuno gola u drvenoj kući.

Fotograf Cameron Hammond zabilježio je manekenku kako zavodljivo leži na prostranom krevetu i sjedi na naslonjaču, pri čemu rukama i nogama prekriva strateška mjesta dok ju obasjava kombinacija prirodnog svjetla i onog iz lampe, dajući fotografijama umjetnički dodir. Na jednoj fotografiji Kendall dodatno golica maštu svojih mnogobrojnih fanova skidajući i navlačeći donje rublje preko zategnute stražnjice. - Nedjelja - napisala je kratko u opisu, a njezina objava u nepunih 24 sata skupila je preko 4 milijuna lajkova i tisuće komentara.

- "Šališ se!!!!", "Volim te, najljepša na svijetu", "Zadivljujuće, savršeno", "Kraljica", "Ludilo", "O moj Bože" - samo su neke od reakcija na najnovije viralne fotografije Jennerice koju na Instagramu prati 284 milijuna ljudi. Podsjetimo, povodom svog 30. rođendana, koji je proslavila 3. studenog prošle godine, Kendall je počastila pratitelje serijom zapanjujućih fotografija s egzotične lokacije, dokazavši da ulazak u novo desetljeće slavi sa stilom i nevjerojatnim samopouzdanjem. Objava, koja je u kratkom roku prikupila milijune lajkova, prikazuje slavnu manekenku u njezinom najopuštenijem i najsenzualnijem izdanju do sada.

FOTO Kao od majke rođena! Jedna od najbogatijih manekenki pozirala potpuno gola: 'Seksi i prelijepa'

Na nizu fotografija objavljenih 5. studenog, samo dva dana nakon rođendana, Kendall je pokazala svoju zavidnu figuru u idiličnom okruženju tropske plaže. Galerija započinje fotografijom na kojoj pozira u minijaturnom crnom bikiniju, s pogledom na kristalno čisto tirkizno more. No, ono što je posebno privuklo pažnju i izazvalo pravu pomutnju među obožavateljima su nešto odvažnije fotografije. Jedna od njih prikazuje Kendall kako se opušta u visećoj mreži, strateški prekrivena samo knjigom dok uživa u suncu, a druga je snimljena s leđa dok potpuno naga sjedi na pješčanoj plaži i gleda u pučinu. Ove umjetničke i senzualne fotografije izazvale su lavinu reakcija i komplimenata na račun njezinog izgleda.

Kendall Jenner, koja je od 2017. godine nosila titulu najplaćenijeg modela na svijetu prema Forbesu, odavno je prerasla ulogu zvijezde reality showa "Keeping Up with the Kardashians". Danas je uspješna poslovna žena, a njezin brend tekile, 818 Tequila, niže uspjehe na tržištu. Unatoč brojnim poslovnim obvezama i snimanjima za novu sezonu popularne serije "The Kardashians", očito je pronašla vremena za savršen bijeg od stvarnosti i proslavu na način koji joj najviše odgovara – u miru, prirodi i s najdražim ljudima.