Marko Bošnjak napustio je Hrvatsku i živi u inozemstvu, a evo zašto se sada opet vraća

Zabavni televizijski program očekuje gledatelje Hrvatske televizije od 12. do 15. veljače. Izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2026. u sve tri večeri donosi glazbeni i scenski spektakl. Osim u novim pjesmama i izvođačima, gledatelji će moći uživati i u atraktivnom show programu. Tako nam u prvoj polufinalnoj večeri dolazi jedina pjevačica koja je Hrvatsku dvaput predstavljala na Eurosongu – Danijela Martinović.

S grupom Magazin i opernom pjevačicom Lidijom Horvat Dunjko i pjesmom "Nostalgija" predstavljala je Hrvatsku 1995. u Irskoj. Osvojili su 6. mjesto i to je bio prvi put da je Hrvatska ušla u top 10 najboljih na tom natjecanju. Tri godine kasnije Danijela se predstavila s pjesmom "Neka mi ne svane". Natjecanje se održalo u Birminghamu i osvojila je 5.mjesto.

Njezine nezaboravne pjesme i uspješnice koje će izvesti u prvoj polufinalnoj večeri Dore podsjetit će nas na neke lijepe trenutke i vremena. U drugoj polufinalnoj večeri, nakon nastupa svih 12 izvođača, na scenu Dore stiže Luka Nižetić. Kao natjecatelj, nastupio je na Dori pet puta, a neke od pjesama postali su hitovi. Luka za gledatelje HRT-a priprema zanimljiv nastup upravo s pjesmama koje je izvodio na Dori, ali i poneko iznenađenje za gledatelje.

Finalnu večer Dore 2026. otvara prošlogodišnji pobjednik Marko Bošnjak u pjevačko plesnom programu u režiji Igora Barberića. Prije proglašenja pobjednika, na pozornicu dolazi Tonči Huljić i grupa Magazin. Jedan su od najdugovječnijih glazbenih sastava na našim prostorima koji niže regionalne uspjehe desetljećima, sa svojih čak 47 godina na glazbenoj sceni. Na Dori su nastupili sedam puta i pritom ostvarili odličan uspjeh, a Tonči Huljić je kao autor sudjelovao na Dori više od petnaest puta.

S pjevačicom Lorenom Bućan prošle su godine osvojili treće mjesto na Dori s pjesmom “AaAaA”. Za gledatelje Hrvatske televizije, u završnoj večeri Dore 2026. izvest će svoje uspješnice s Dore i Eurosonga.