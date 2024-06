Gordan Jandroković suprugu Sonju je osvojio na plaži, a sad su zajedno pozirali na izborima

Predsjednik Sabora Goran Jandroković jučer je na izbore za Europski parlamanet stigao u pratnji supruge Sonje, koja je još jednom pokazala zanimljivo modno izdanje u plavoj, ljetnoj haljini.

Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju sinove Mihaela i Juricu te kći Klaru. Inače, Klara je završila Pravni fakultet i trenutačno radi kao odvjetnička vježbenica u jednom odvjetničkom društvu. Njezina majka Sonja ugledna je oftalmologinja u KBC-u Zagreb. Ljubav Gordana i Sonje planula je na Krku gdje su godinama oboje ljetovali, a zanimljivo je da je i supruga predsjednika Sabora inače i sestrična aktualnog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, budući da je kći njegovog ujaka.

Supruga predsjednika Sabora rođena u Pekingu, kao dijete diplomata. Dio života provela je i u Bugarskoj. U jednom od rijetkih intervjua Sonja Jandroković je za Jutarnji list otkrila čime ju je Gordan osvojio.

- Godinama smo ljetovali u Malinskoj na Krku. Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18, 19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice, opisala je što ju je privuklo kod njega.

- Jednom smo na nekom moliću slučajno malo više razgovarali i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimale politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav se pretvorila u dugu, kvalitetnu... I troje djece, ispričala je Sonja Jandroković.

