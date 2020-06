Glumica proživljava najteže dane, u 24 sata izgubila dva muškarca u svom životu

Holivudska glumica Nicole Kidman proživljava najteže trenutke u svom životu. Naime, u samo 24 sata preminula su za ovu glumicu dvojica važnih muškarca u njezinu životu - njezin prijatelj Steve Bing te bivši mentor Joel Schumacher.

U utorak ujutro svjetski mediji prenijeli su vijest da je producent i filantrop Steve Bing, bivši partner Elizabeth Hurley s kojom je imao i sina, preminuo i to počinivši samoubojstvo skokom sa 27. kata zgrade u Los Angelesu.

Kidman i Bing bili su iznimno bliski prijatelji, osobito 2004. godine, kada ih se često moglo vidjeti na zajedničkim večerama, zbog čega su krenuli u to vrijeme napisi kako su njih dvoje u vezi, no glasnogovornik slavne Oskarovke je to demantirao.

"Ne, oni nisu par. Oni su, i uvijek će biti, samo dobri prijatelji", tvrdio je.

Njih dvoje postali su bliski nakon što se Kidman rastala od Toma Cruisea, a Bing je konačno okončao svoju turbulentnu vezu s britanskom glumicom Elizabeth Hurley.

Izvori tvrde kako je Steve Bing u posljednje vrijeme bio iznimno depresivan, osobito nakon što je zbog pandemije koronavirusa morao otići u karantenu, a iza sebe je ostavio bogatstvo od 590 milijuna dolara.

Foto: Screenshoot

No, on nije jedini koji je preminuo ovaj vikend. Samo nekoliko sati prije negoli je doznala za Stevea Binga, glumica je oplakivala i bliskog prijatelja i slavnog redatelja, koji joj je svojedobno bio i mentor, Joela Scumachera.

Od njega se glumica oprostila i na svom Instagramu, uz napise kako joj je 'srce slomljeno' zbog smrti holivudskog vizionara, zahvaljujući kojem je i ostvarila svjetsku slavu nakon što je 1995. dobila ulogu u 'Batman Forever'.