Ella novom objavom iznenadila i Jelenu Veljaču: 'Promijenila sam sve osim muža'

Među mnogim poznatima koji su nakon popuštanja mjera i prije početka godišnjeg odmora odlučili poraditi na svom izgledu, našla se i blogerica Ella Dvornik. Ella je požurila u frizerski salon gdje je ugradila ekstenzije kako bi produžila kosu i malo ju je posvijetlila.

"Baš sam odlučila sve promijeniti, osim muža! Kosa je bila na vrhu prioriteta, a život je ljepši s ekstenzijama! Bar meni", napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

Za fotku, na kojoj se vidi očita promjena, dobila je gotovo 50 tisuća lajkova i gomilu komentara. Situaciju je komentirala i scenaristica i glumica Jelena Veljača, koja joj je napisala "Ajme" te dodala emotikon srca.

Blogerica je prije nekoliko tjedana objavila smiješnu situaciju iz svakodnevice koja joj se dogodila jedne večeri. Napisala je scenarij odlaska u krevet nakon što je tek uspavala bebu.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti: ''Ulazi Charles u sobu dok beba spava. Ja: Aj uđi tiho, a ne kao dinosaur probudit ćeš bebu On: Ok, tiho sam. Klapaće šlapama, teško diše, šuška poplun, iskašljava se, pumpa Ventolin. Otvara mobitel, oslijepio i mene i paukove u sobi. Beba: muva se po krevetu i stenje. Ja: Dobro koji dio budi tiho nisi shvatio i smanji taj ekran, vidim ti kroz kožu. On: Pa tiho sam što hoćeš? Ja: Ako se beba probudi tvoja je. On: ekran crn, prestaje disati...'' podijelila je Ella na Instagramu i u kratkom roku nasmijala velik broj fanova. Zaključila je objavu napisavši: "Muževi...Čemu uopće služe".