Glumica iz hit serije 'Lude 70-e' pet godina je skrivala ovu informaciju i sada otkrila: Nisam više dio toga

Glumica Laura Prepon koje se sjećamo po ulozi u humorističnoj seriji "Lude 70-e", a kasnije je glumila i u odličnoj seriji "Orange is the new Black" u intervju za People ispričala je kako više nije članica Scijentološke crkve. - Ne prakticiram više scijentologiju - izjavila je 41-godišnja glumica i dodala:

- Uvijek sam bila otvorena po pitanju vjere i odgojena sam u obitelji židova i katolika, molila sam se u crkvama, meditirala sam u hramovima. Scijentologija nije dio mog života zadnjih pet godina. - ispričala je glumica koja je tek sad odlučila s javnosti podijeliti informaciju da više nije u Scijentološkoj crkvi. Laura je rekla kako sa suprugom Benom Fosterom, koji je također glumac, redovito meditira te veli kako njezin suprug nije nikada bio član scijentološke crkve. Scijentologiju su prigrlile brojne poznate zvijezde Hollywooda od Toma Cruisea, Kirstie Alley, Elisabeth Moss, Olivera Stonea, Lisa Marie Presley, ali u zadnje vrijeme mnogi su odlučili istupiti iz scijentološke crkve.

Glumica Leah Remini koje se sjećamo iz serije "Kralj Queensa" otvoreno je u svojoj biografiji “Problematična: Kako sam preživjela Hollywood i scijentologiju”. U njoj navodi, među ostalim, kako je u Crkvi, u kojoj je sa suprugom provela tri desetljeća, bila ucjenjivana i zlostavljana te kako je neprestano bila kontrolirana od svojih slavnih kolega – Toma Cruisea i Kirstie Alley, koja s njom više ne razgovara.Svoju avanturu sa scijentologijom imali su i komičar Jerry Seinfeld, glumci Brad Pitt, Demi Moore, Sharon Stone, Katie Holmes, Nicole Kidman, Russell Crowe i Christopher Reeve te kantautor Leonard Cohen.

