Poznata pjevačica i glumica o svojoj bolesti: Laknulo mi je kad sam dobila dijagnozu

Poznata pjevačica Selene Gomez (29) progovorila je o borbi s narušenim mentalni zdravljem. „Svaki put kad sam prošla kroz nešto, pomislila sam: ‘Što je sad na redu? S čime ću se još morati nositi?“, rekla je mlada pjevačica za magazin Elle. Mladoj je pjevačici 2014. godine dijagnosticirana autoimuna bolest lupus, a nakon toga se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti. „Moj lupus, transplantacija bubrega, kemoterapija, mentalna bolest, vrlo javni poraz u ljubavi - iskreno, sve su to stvari koje su me trebale srušiti“, sumirala je događaje u svom životu te dodala da joj je najviše pomogla misao kako će ona u budućnosti pomoći drugima.

Gomez je dodala da joj je još dijagnosticiran i bipolarni poremećaj te da joj je laknulo kada su joj to rekli. “Osjetila sam kao da je ogroman teret podignut s mene. Pomislila sam kako ta dijagnoza objašnjava tako puno“, opisala je.

Pjevačica se zbog svega okružila ljudima koje voli s kojima se najbolje osjeća, a nekoliko puta se i selila. Sada je pronašla idealnu lokaciju koja joj donosi mir te živi na području Los Angelesa s cimerima. Isključila se i s društvenih mreža te rekla da ona ne zna ni svoju lozinku za Instagram, jer je sve prepustila svojoj asistentici.

Podsjetimo, Gomez je pjevačica i glumica, a iza sebe ima vezu s popularnim pjevačem Justinom Biberom koja je na njoj ostavila velikog traga. Glumila je u mnogim teen filmovima te serijama u Disneyevoj produkciji te ima pet studijskih albuma.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"