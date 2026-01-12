FOTO Svi ismijavaju cipele koje je Trump kupio svojim zaposlenicima

Američki predsjednik Donald Trump izuzetno pažljivo brine o svom imidžu pa tako i o tome kako se odijeva njegov kabinet. Potpredsjednik J. D. Vance i državni tajnik Marco Rubio pohvalili su se da im je Trump kupio po četiri para cipela, jer je smatrao da su njihove već viđene cipele neuredne. Međutim, postojala je sitna pogreška: cipele su bile nekoliko brojeva prevelike. Vance i Rubio, koji se često spominju kao potencijalni nasljednici predsjednika, odlučili su pokazati poklon novinarima New York Timesa tijekom intervjua s Trumpom. Rekli su da im je predsjednik naručio četiri para svojih omiljenih crnih formalnih Oxford cipela, a tijekom intervjua nazvao ih je "djecom".

Potpredsjednik je nedavno otkrio kako je Trump prekinuo važan sastanak kako bi im skrenuo pažnju na obuću. "Predsjednik podigne ruku i kaže: 'Ne, ne, ne, pričekajte trenutak. Ima nešto puno važnije - cipele. Marco, JD, vi dečki nosite strašne cipele. Moramo vam nabaviti bolje," ispričao je Vance. I tako je Vance odlučio podići nogu i pokazati par cipela koje trenutačno nosi, izvještavaju strani mediji.

Foto: Profimedia

Trump ih je potom upitao koju veličinu cipela nose, kako je Vance kasnije ispričao. Vance je rekao da nosi veličinu 13, a Rubio veličinu 11 i pol. Tada je treći političar, čije ime nije spomenuto, odgovorio da nosi veličinu 7, a Trump je, naravno, imao svoju opasku: "Predsjednik se lagano nasloni u stolicu i kaže: 'Znate, možete puno reći o čovjeku po veličini cipela.'" Rubio je kasnije prošlog tjedna fotografiran kako grli Chucka Schumera, vođu manjine u Zastupničkom domu, a na fotografijama su se mogli vidjeti njegove nove, blistave kožne cipele, koje su, iako nove, očigledno bile neudobne za njega.