Glumac snimljen dok je imao aferu s nećakinjom: Ovako je komentirao optužbe za incest, a supruga ga je odmah ostavila

Glumac Murat Basoglu stekao je popularnost zahvaljujući ulozi u seriji 'Miris jagoda', no 2017. godine našao se u središtu skandala koji je šokirao javnost. Paparazzi su uhvatili Murata u intimnoj situaciji s nepoznatom ženom na brodu uz tursku obalu, što je izazvalo veliku pozornost medija. Ubrzo se otkrilo da je žena u pitanju njegova nećakinja Burcu Basoglu Kabadayi, koja je također bila u braku.

Incident je imao ozbiljne posljedice za obje obitelji. Burcu je priznala da je provela nekoliko noći s ujakom, što je rezultiralo zahtjevima za razvod od strane njenog supruga i Muratove supruge Hande Bermek. Tužiteljstvo je pokrenulo istragu protiv glumca i njegove nećakinje zbog neprimjerenog ponašanja.

Slučaj je izazvao brojne rasprave u javnosti. Neki su tvrdili da fotografije ukazuju na dobrovoljnu vezu, dok se istovremeno isticao problem nedostatka zakonskog okvira za sankcioniranje incesta. Razmatrala se mogućnost kvalificiranja ovog čina kao 'zločina protiv moralne strukture društva', što bi moglo rezultirati zatvorskom kaznom do pet godina. Međutim, do suđenja nikada nije došlo.

Nakon skandala, Murat se povukao iz javnosti na duže vrijeme. Kasnije je otkriveno da je glumac, koji živi u Bodrumu, imao operaciju srca. U siječnju 2022. godine, Murat je konačno progovorio o aferi s nećakinjom u intervjuu za Snobmagazin.

''Reći ću vam ovo, ako vide da vam netko čini nepravdu, ako nema zločina i netko se trudi da blatiti vas, ljudi to vide i nije teško vidjeti. Naravno, onih koji vjeruju u to, ima posvuda zbog neznanja. Ali nikad nisam vidio da je netko reagirao na mene na ulici'', izjavio je glumac. Murat se 2017. godine razveo od supruge nakon 14 godina braka. Ima sina Cana.