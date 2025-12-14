'Danas si rođena, sutra ćeš umrijeti': Poznata voditeljica otkrila jezive prijetnje koje je dobivala godinama

Poznata sportska voditeljica Laura Woods (38) otkrila je detalje od trogodišnjem paklu koji je proživljavala zbog opsesivne obožavateljice, navijačice Liverpoola (25). Naime, Laura je prvi puta ispričala što joj se događalo i da je živjela u stalnom strahu zbog njezine rastuće fiksacije. Uznemiravanje je uključivalo bizarne pošiljke i zastrašujuće poruke. Među ostalim, progoniteljica joj je poslala rođendansku čestitku na kojoj je pisalo: "Danas je dan kad si rođena, a večeras je noć kad ćeš umrijeti." Na njezinu adresu stizali su i neželjeni paketi koji su sadržavali Bibliju, komplet za testiranje na spolno prenosive bolesti, kao i narudžbe hrane. Navijačica je voditeljici slala i poruke o sigurnosnom sustavu u njezinu domu. Sve skupa je trajalo od lipnja 2021. do rujna 2023. godine, a na sve se potpisivala kao "tvoja tajna obožavateljica", uz dodatak: "I nisam luda." Međutim, tužitelji su naveli kako je komunikacija odjednom "poprimila mnogo mračniji ton". U nizu poruka kojima je bombardirala voditeljicu, obožavateljica ju je optužila da je "bivša prostitutka koja se spavanjem domogla posla" i "odvratna, umišljena osoba".

TNT Sports' Laura Woods and Steven Gerrard before the UEFA Champions League match at the Bernabeu in Madrid, Spain. Picture date: Wednesday December 10, 2025. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

"Tri godine je išla do ekstremnih granica kako bi mi život učinila vrlo neugodnim", rekla je voditeljica TNT Sporta, piše Mirror. "Bilo je rođendanskih čestitki na kojima bi pisalo: 'Danas je dan kad si rođena, a večeras je noć kad ćeš umrijeti.' Dobivala bih mjesečne posmrtne objave, jer me prijavila za te stvari. Poslala je tim za dobrobit životinja zbog mog psa." Prijetila je i da će oteti i ubiti njezinog ljubimca. "Bilo je jednostavno previše, i promijenilo je način na koji sam se osjećala u vezi s Londonom", priznala je Woods. "Živjela sam sama sa svojim psom i osjećala sam se vrlo izloženo. Nisam više željela biti tamo. To me dovelo u prilično loše stanje. Odjednom sam bila izuzetno anksiozna i potištena."

Woods je ispričala da je progoniteljica jednom nazvala policiju tvrdeći da je svjedočila kako ju je "muškarac s nožem vukao u njezinu kuću". Ipak, trenutak koji ju je najviše uznemirio dogodio se dok je 2023. godine u Poljskoj uživo prenosila borbu između Oleksandra Usyka i Daniela Duboisa. Tada je od obožavateljice primila e-mail. "Bio je to video mojih ulaznih vrata i poruka koja je glasila: 'Znam da imaš tri kamere u svojoj kući'", ispričala je Woods. "Počela sam pregledavati sve video snimke da vidim je li netko unutra. Bilo je zastrašujuće. Bio je to svaki mogući način na koji se moglo zamisliti da će me pokušati dohvatiti. Stranice za upoznavanje, spam stranice, bilo je nemilosrdno - nisam mogla shvatiti kako jedna osoba može sve to. Postojao je video koji je objavila s pištoljem u Americi na streljani, i bio je usmjeren na mene."

Obožavateljica je na kraju priznala krivnju za uhođenje te je prošle godine osuđena na 14 mjeseci zatvora. Dobila je i zabranu prilaska, koja joj brani kontaktiranje Woods i još 14 osoba, kao i približavanje njezinu domu na manje od 500 metara. Njezin odvjetnik tvrdio je da je, zbog "teškog stupnja autizma koji je oslabio sve aspekte njezina života", nije razumjela utjecaj svojih postupaka na voditeljicu.