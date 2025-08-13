Slavni glumac bori se s teškom dijagnozom, a ovo je jedan simptom koji je ignorirao: 'Nije se činilo kao razlog ni za što'

Holivudski glumac James van der Beek, koji ima 48 godina, dugi niz godina posvetio je brigu o svojem zdravlju kroz odgovoran i aktivan pristup životu. Prema njegovim riječima, konzumirao je organsku hranu, redovito je posjećivao saunu, bavio se podizanjem utega, plesom, nogometom, pilatesom... Ipak, unatoč svim naporima, dijagnosticiran mu je rak debelog crijeva.

Poznati po ulozi u seriji 'Dawson's Creek' i otac šestero djece, Van der Beek je prošle godine odlučio javno podijeliti svoju dijagnozu s fanovima i obznaniti svoju namjeru da se bori protiv bolesti. Prema njegovim riječima, u početnim fazama nije ni slutio da postoji zdravstveni problem. Jedine promjene koje je uočio odnosile su se na stolicu, zbog čega je prestao konzumirati kavu misleći da je ona uzrok problema. ''Nije se činilo kao razlog ni za što. Nije bilo ničega zbog čega bih žurio na pregled'', izjavio je glumac u razgovoru za Business Insider.

Budući da se poteškoće s redovitošću stolice nisu prestale, Van der Beek je odlučio podvrgnuti se kolonoskopiji. U dobi od 46 godina postavljena mu je dijagnoza raka debelog crijeva u trećoj fazi. Prošla je cijela godina prije nego što je odlučio objaviti medijsko priopćenje o svojem zdravstvenom stanju.

Na svom Instagram profilu 48-godišnji glumac podijelio je teške trenutke kroz koje prolazi, ali i važnu životnu lekciju koju je stekao tijekom ove izazovne godine. Jamesu je rak dijagnosticiran u studenome 2024., a prvotno je vijest podijelio s magazinom People, otkrivši da se s bolešću nosio u tišini, uz podršku supruge i djece. "Imam kolorektalni karcinom. U tišini sam se nosio s tom dijagnozom i poduzimao korake kako bih se izliječio, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji," rekao je tada. "Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro."

Nakon što je javno progovorio o bolesti, priznao je da je na to bio prisiljen ranije nego što je planirao jer su mediji već pripremali priču o njegovom zdravstvenom stanju. Nekoliko mjeseci kasnije, povodom svog 48. rođendana, osvrnuo se na proteklu godinu, koju opisuje kao najtežu u životu. James i njegova supruga Kimberly roditelji su šestero djece: Olivije (14), Joshue (13), Annabel (11), Emilije (8), Gwendolyn (6) i Jeremije (3). Upravo zbog njih najteže mu je palo što više nije mogao biti prisutan suprug i otac kakav je bio prije bolesti.

RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku

"Ovo je bila najteža godina mog života," priznao je u emotivnoj objavi. "Kao mlađi, definirao sam se kroz glumu, ali to me nikad nije ispunilo. Kada sam postao suprug, to je bilo bolje, a kada sam postao otac, tek tada sam osjetio pravu svrhu."

Godinama je, kaže, sebe vidio kao odgovornog i snažnog supruga, oca i skrbnika svoje obitelji. No bolest mu je, kako priznaje, oduzela te uloge. "Više nisam mogao pomagati svojoj supruzi. Nisam mogao biti otac koji podiže djecu, tješi ih, stavlja ih na spavanje. Nisam mogao raditi, brinuti o zemlji, bio sam preslab čak i za obrezivanje stabala u pravo vrijeme." Kako je fizički slabio i suočavao se s vlastitom smrtnošću, počeo se pitati tko je on zapravo, kad mu je sve ono što ga je definiralo bilo oduzeto.

Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

"Ako sam samo mršav, slab čovjek, sam u stanu, s karcinomom – što sam ja onda?" podijelio je u videu. Odgovor je pronašao u jednostavnoj misli: "Vrijedan sam Božje ljubavi samo zato što postojim. I ako sam vrijedan Njegove ljubavi, onda bih trebao biti vrijedan i svoje vlastite." Dodao je da vjeruje kako su mu molitve i ljubav koje su mu drugi slali pomogle doći do te spoznaje. "Ako vas riječ Bog sputava, izbacite je. Recite si samo: 'Vrijedan/vrijedna sam ljubavi.' Jer jeste."