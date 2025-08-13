FOTO Evo kako danas izgleda! Omiljeni vlasnik kafića u seriji 'Nad lipom 35' slavi rođendan, a ima i novi imidž

Poznati hrvatski glumac Ivica Zadro, kojeg mnogi pamte po kultnim ulogama u serijama 'Smogovci' i 'Nad lipom 35', slavi 71. rođendan. Nedavno se pojavio nakon duljeg vremena u javnosti na premijeri predstave 'Smogovci' u Gradskom kazalištu Trešnja.
Poznati hrvatski glumac Ivica Zadro, kojeg mnogi pamte po kultnim ulogama u serijama 'Smogovci' i 'Nad lipom 35', slavi 71. rođendan. Nedavno se pojavio nakon duljeg vremena u javnosti na premijeri predstave 'Smogovci' u Gradskom kazalištu Trešnja.
Foto: puklavda
Share
Podijeli
Privukao je pažnju svojim novim imidžom, pokazavši da i u mirovini nije izgubio svoj prepoznatljivi šarm. Naime, Zadro je došao u opuštenom i jednostavnom izdanju, s crnom majicom ispod koje se nazirao ovratnik, a mnogi su primijetili da je pustio bradu i brkove.
Privukao je pažnju svojim novim imidžom, pokazavši da i u mirovini nije izgubio svoj prepoznatljivi šarm. Naime, Zadro je došao u opuštenom i jednostavnom izdanju, s crnom majicom ispod koje se nazirao ovratnik, a mnogi su primijetili da je pustio bradu i brkove.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovo je za njega bio poseban događaj budući da se radi o kazališnoj iteraciji serije koja ga je kao mladog glumca učinila prepoznatljivim. Ivica cijelu večer nije skrivao oduševljenje te se fotografirao s kolegama iz 'Smogovaca' - Slavicom Knežević, Ksenijom Pajić, Edinom Breškim, Damirom Šabanom, Višnjom Babić i Tomislavom Štrigom.
Ovo je za njega bio poseban događaj budući da se radi o kazališnoj iteraciji serije koja ga je kao mladog glumca učinila prepoznatljivim. Ivica cijelu večer nije skrivao oduševljenje te se fotografirao s kolegama iz 'Smogovaca' - Slavicom Knežević, Ksenijom Pajić, Edinom Breškim, Damirom Šabanom, Višnjom Babić i Tomislavom Štrigom.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Široj javnosti najpoznatiji je po ulozi Pere Vrageca u legendarnim 'Smogovcima' te kao vlasnik kafića u humorističnoj seriji 'Nad lipom 35'. Njegovo lice pamte i mlađe generacije kao voditelja popularne dječje emisije 'Malavizija', koju je vodio od 1991. do 1996. godine. Kasnije se pojavio i u serijama 'Odmori se, zaslužio si' i 'Stipe u gostima'.
Široj javnosti najpoznatiji je po ulozi Pere Vrageca u legendarnim 'Smogovcima' te kao vlasnik kafića u humorističnoj seriji 'Nad lipom 35'. Njegovo lice pamte i mlađe generacije kao voditelja popularne dječje emisije 'Malavizija', koju je vodio od 1991. do 1996. godine. Kasnije se pojavio i u serijama 'Odmori se, zaslužio si' i 'Stipe u gostima'.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako je na pozornici i pred kamerama proveo desetljeća, Ivica Zadro svoj privatni život uspješno je držao podalje od medijske pozornosti. U sretnom je braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro, s kojom ima sina Ivana. Zanimljivo je da je Ivan, iako nije krenuo očevim glumačkim stopama, ostao vezan uz filmsku umjetnost radeći kao snimatelj.
Iako je na pozornici i pred kamerama proveo desetljeća, Ivica Zadro svoj privatni život uspješno je držao podalje od medijske pozornosti. U sretnom je braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro, s kojom ima sina Ivana. Zanimljivo je da je Ivan, iako nije krenuo očevim glumačkim stopama, ostao vezan uz filmsku umjetnost radeći kao snimatelj.
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako je početkom 2020. godine službeno otišao u mirovinu, Zadro nije potpuno napustio svijet glume. Povremeno i dalje nastupa u kazališnim predstavama, pokazujući da ljubav prema umjetnosti ne poznaje godine.
Iako je početkom 2020. godine službeno otišao u mirovinu, Zadro nije potpuno napustio svijet glume. Povremeno i dalje nastupa u kazališnim predstavama, pokazujući da ljubav prema umjetnosti ne poznaje godine.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Njegov nedavni dolazak na premijeru 'Smogovaca' u kazalištu Trešnja, gdje se pojavio s novim imidžom i bradom, pokazao je da i dalje prati kazališnu scenu i podržava nove generacije glumaca.
Njegov nedavni dolazak na premijeru 'Smogovaca' u kazalištu Trešnja, gdje se pojavio s novim imidžom i bradom, pokazao je da i dalje prati kazališnu scenu i podržava nove generacije glumaca.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Filic/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: puklavda
Share
Podijeli

Ne propustite

1/