FOTO Evo kako danas izgleda! Omiljeni vlasnik kafića u seriji 'Nad lipom 35' slavi rođendan, a ima i novi imidž
Poznati hrvatski glumac Ivica Zadro, kojeg mnogi pamte po kultnim ulogama u serijama 'Smogovci' i 'Nad lipom 35', slavi 71. rođendan. Nedavno se pojavio nakon duljeg vremena u javnosti na premijeri predstave 'Smogovci' u Gradskom kazalištu Trešnja.
Privukao je pažnju svojim novim imidžom, pokazavši da i u mirovini nije izgubio svoj prepoznatljivi šarm.
Naime, Zadro je došao u opuštenom i jednostavnom izdanju, s crnom majicom ispod koje se nazirao ovratnik, a mnogi su primijetili da je pustio bradu i brkove.
Ovo je za njega bio poseban događaj budući da se radi o kazališnoj iteraciji serije koja ga je kao mladog glumca učinila prepoznatljivim. Ivica cijelu večer nije skrivao oduševljenje te se fotografirao s kolegama iz 'Smogovaca' - Slavicom Knežević, Ksenijom Pajić, Edinom Breškim, Damirom Šabanom, Višnjom Babić i Tomislavom Štrigom.
Široj javnosti najpoznatiji je po ulozi Pere Vrageca u legendarnim 'Smogovcima' te kao vlasnik kafića u humorističnoj seriji 'Nad lipom 35'. Njegovo lice pamte i mlađe generacije kao voditelja popularne dječje emisije 'Malavizija', koju je vodio od 1991. do 1996. godine. Kasnije se pojavio i u serijama 'Odmori se, zaslužio si' i 'Stipe u gostima'.
Iako je na pozornici i pred kamerama proveo desetljeća, Ivica Zadro svoj privatni život uspješno je držao podalje od medijske pozornosti. U sretnom je braku s modnom dizajnericom Jagodom Zadro, s kojom ima sina Ivana. Zanimljivo je da je Ivan, iako nije krenuo očevim glumačkim stopama, ostao vezan uz filmsku umjetnost radeći kao snimatelj.
Iako je početkom 2020. godine službeno otišao u mirovinu, Zadro nije potpuno napustio svijet glume. Povremeno i dalje nastupa u kazališnim predstavama, pokazujući da ljubav prema umjetnosti ne poznaje godine.