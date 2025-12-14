Zvijezda 80-ih pretjerivala je s drogom, a zbog ljubomore je oboljela od anoreksije

Pjevačica Belinda Carlisle pretprošle je godine izdala nekoliko novih solo pjesama. Belinde se mnogi sjećaju iz 80-ih, no danas izgleda potpuno drukčije nego kad je bila na vrhuncu slave. Prvo su to ljudi primijetili 2022. godine kada je glazbenica nastupala na jednom koncertu u Engleskoj. Carlisle je 2021. dana otkrila i stvarni razlog trenutačnog stanja. - Ne mogu vjerovati da nisam mrtva - rekla je tada Belinda i prisjetila se da je, dok je bila frontmenica benda The Go-Go's, zloupotrebljavala kokain i alkohol.

- Bila sam dotakla dno, stalno sam lagala, a mnogi moji prijatelji su umrli - rekla je.

Priznala je da je drogu i alkohol prestala konzumirati tek 2005. godine. Tada je krenula na rehabilitaciju, a napomenula je da je to odlučila zbog toga jer je sanjala da je mrtva od predoziranja kokainom u jednoj hotelskoj sobi.

Belindina glazbena karijera obilježila osamdesete, no ona ipak nikada nije uspjela dosegnuti jednaku slavu kao Samantha Fox ili Madonna. Počela je nastupati kao Dottie Danger, a nakon napuštanja benda The Germs u kojem je svirala bubnjeve priključila se The Go-Go's- ima. One su bile prva potpuno ženska grupa u povijesti koja je sama pisala svoje pjesme i snimala svoje instrumente - koja je snimila album koji je završio na prvom mjestu. Iako su snimile još dva albuma, uspjeh nisu mogle ponoviti, a raspale su se 1985.

Nakon toga Carlisle je započela uspješnu solo karijeru. Prvi album koji je objavila bio je 'Belinda' te je izašao 1986. godine, a tada se udala i za Masona Morgana koji se i pojavio u spotu za pjesmu 'Heaven Is a Place on Earth'. To je bio njen najveći samostalni hit, a zbog nje je zaslužila i Grammy nominaciju. Godine 1992. u travnju rodila je Jamesa Dukea svog jedinog sina, a dvije godine nakon toga otišla je živjeti u Francusku.