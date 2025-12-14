Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEĆATE LI SE NJE?

Zvijezda 80-ih pretjerivala je s drogom, a zbog ljubomore je oboljela od anoreksije

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
14.12.2025.
u 07:00

Belindina glazbena karijera obilježila osamdesete, no ona ipak nikada nije uspjela dosegnuti jednaku slavu kao Samantha Fox ili Madonna. Počela je nastupati kao Dottie Danger, a nakon napuštanja benda The Germs u kojem je svirala bubnjeve priključila se The Go-Go's- ima

Pjevačica Belinda Carlisle pretprošle je godine izdala nekoliko novih solo pjesama. Belinde se mnogi sjećaju iz 80-ih, no danas izgleda potpuno drukčije nego kad je bila na vrhuncu slave. Prvo su to ljudi primijetili 2022. godine kada je glazbenica nastupala na jednom koncertu u Engleskoj. Carlisle je 2021. dana otkrila i stvarni razlog trenutačnog stanja.  - Ne mogu vjerovati da nisam mrtva - rekla je tada Belinda i prisjetila se da je, dok je bila frontmenica benda The Go-Go's, zloupotrebljavala kokain i alkohol. 

- Bila sam dotakla dno, stalno sam lagala, a mnogi moji prijatelji su umrli - rekla je. 
Priznala je da je drogu i alkohol prestala konzumirati tek 2005. godine. Tada je krenula na rehabilitaciju, a napomenula je da je to odlučila zbog toga jer je sanjala da je mrtva od predoziranja kokainom u jednoj hotelskoj sobi. 

Belindina glazbena karijera obilježila osamdesete, no ona ipak nikada nije uspjela dosegnuti jednaku slavu kao Samantha Fox ili Madonna. Počela je nastupati kao Dottie Danger, a nakon napuštanja benda The Germs u kojem je svirala bubnjeve priključila se The Go-Go's- ima. One su bile prva potpuno ženska grupa u povijesti koja je sama pisala svoje pjesme i snimala svoje instrumente - koja je snimila album koji je završio na prvom mjestu. Iako su snimile još dva albuma, uspjeh nisu mogle ponoviti, a  raspale su se 1985.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

Nakon toga Carlisle je započela uspješnu solo karijeru. Prvi album koji je objavila bio je 'Belinda' te je izašao 1986. godine, a tada se udala i za Masona Morgana koji se i pojavio u spotu za pjesmu 'Heaven Is a Place on Earth'. To je bio njen najveći samostalni hit, a zbog nje je zaslužila i Grammy nominaciju. Godine 1992. u travnju rodila je Jamesa Dukea svog jedinog sina, a dvije godine nakon toga otišla je živjeti u Francusku. 

Mirta Šurjak, 38-godišnja HRT-ova voditeljica i novinarka nedavno je proslavila svoj rođendan.

Ključne riječi
izgled glazba Osamdesete belinda carlisle showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Francuska
Video sadržaj
2
U TBILISIJU

Francuska pobijedila na Dječjem Eurosongu, naš Marino Vrgoč osvojio 14. mjesto

Pjesma s kojom Marino stupa pred milijunsku publiku nosi simboličan naziv „Snovi“, a potpisuje je provjereni autorski duo, Ines Prajo i Arjana Kunštek, dok je u pisanju teksta sudjelovao i sam Marino. Kako je otkrio šef hrvatske delegacije Tomislav Štengl, pjesma je odabrana između nekoliko pristiglih prijedloga jer se Marino u njoj najbolje pronašao, a njezina poruka savršeno odgovara njegovom izričaju

New York: Održana je dodjela nagrada Tony
Video sadržaj
NAKON 7 GODINA BRAKA

Slavna glumica objavila da se razvodi: 'Nije zbog kila, on i dalje može uloviti komade'

Ova objava stigla je nakon višemjesečnih špekulacija o bračnim problemima. Glasine su se intenzivirale u studenom kada je Daily Mail, pozivajući se na izvore bliske paru, izvijestio da prolaze kroz "teško razdoblje". Jedan prijatelj tada je izjavio kako je siguran da će se Amy razvesti. "Smršavjela je i jednostavno joj je dosta. Chris je uglavnom izvan kuće", tvrdio je izvor

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!