Glumac iz 'Južnog vetra' o neimaštini: Kad je brat donio diplomu doma mi nismo imali ništa u frižideru

Srpski glumac, komičar i redatelj Radovan Vujović (38) iza sebe je nanizao brojne uloge u filmovima i serijama, a domaćoj publici zasigurno je najpoznatiji po ulozi inspektora Tankosića u seriji 'Južni vetar' u kojoj je igrao sve tri sezone. Vujović je oduvijek bio skroman mladić, a u jednom od intervjua ispričao je neke pojedinosti iz svog privatnog života i otkrio kako je devedesetih odrastao u obitelji u kojoj su jedva spajali kraj s krajem. S roditeljima i starijim bratom Predragom živio je u neimaštini.

- Živjeli smo kao i cijela zemlja, teško. Na dan kad je moj brat donio kući Vukovu diplomu iz gimnazije mi nismo imali ništa u frižideru. Bio sam mali i nisam shvaćao što se događa, mislio sam da je to normalno, da se tako živi. Ali impuls je stigao, naravno. Nakon nekog vremena ljudi su počeli shvaćati da im životi nepovratno prolaze u bijedi i da moraju nešto učiniti - ispričao je svojedobno za srpski Hello magazin.

Otkrio je tada i da jako teško podnosi nepravdu. - Uvijek me je vrijeđala nepravda, i danas mi izuzetno teško pada kad na nju naiđem. Kao mlađi sam "lajao" na nju i kad treba i kad ne treba, gurao se gdje mi nije mjesto. Onda me život uvjerio da nepravde na svijetu ima koliko želiš, i ne samo to, već da je sve uglavnom nepravda. To je podrazumijevano stanje stvari, pravda je veoma rijetka utjeha - konstatirao je glumac koji se prije desetak godina na setu našao i s Reneom Bitorajcem s kojim je glumio u kratkometražnom igranom filmu redatelja Igora Šeregija "Poklon predsjednika Nixona".

Prvu filmsku ulogu Vujović je ostvario sa samo 18 godina u kratkom filmu „Dobro poznata stvar“. Četiri godine kasnije igrao je Sašu u kratkom filmu „Jedan dan u belom“, Caneta u filmu „Šejtanov ratnik“... Najveću prepoznatljivost mu je donijela uloga kadeta Radisava Risovića Risa u popularnoj seriji „Vojna akademija“ i istoimenom filmu iz 2013. godine. Od tada do danas ostvario je na desetine zapaženih uloga u serijama i filmovima. Vujović je od 2010. godine stalni član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta (JDP), a surađuje i s drugim kazalištima, poput „Madlenijanuma“, „Boška Buhe“, „Puža“, „Ateljea 212“ i drugih. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

Što se tiče privatnog života, Vujović je bio u dugoj vezi s glumicom Milenom Radulović s kojom je nakon prekida ostao prijatelj, a javnosti je poznata i njegova veza s beogradskom glumicom Anjom Alač koja je glumila u RTL-ovoj sapunici 'Ruža vjetrova'. Zajedno su bili tri godine, a o svojoj ljubavi nikada nisu puno govorili u javnosti.

