Gledatelji ostali u šoku! Zbog kadrova sa seksi plesačicom ukinuta emisija na javnoj televiziji

Neobični kadrovi pojavili su se ranije ovog tjedna tijekom poslijepodnevne emisije 'Detto Fatto' na talijanskoj javnoj televiziji RAI. Naime, tijekom emisije koju je vodila Bianca Guaccero emitiran je i video vodič za kupovinu u kojem je glavnu ulogu imala seksi plesačica Emily Angiolillo.

Atraktivna brineta gledateljima je dijelila savjete kako senzualno kupovati u supermarketu počevši od toga kako dohvatiti proizvod s visokih polica pa do toga kako što zavodljivije podići proizvod koji je ispao na pod iz ruku i to sve u mini suknji i štiklama. Šokirani gledatelji odmah su se pobunili, a ubrzo je reagirala i uprava RAI televizije koja je odmah maknula emisiju s programa. - To je ozbiljan problem, a ova epizoda nema nikakve veze s duhom javne televizije i uredničkom politikom Raija - objavio je Ludoviko Di Meo, direktor drugog programa javne televizije i dodao da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdila odgovornost.

Il tutorial su come fare la spesa MA COSA pic.twitter.com/NNjuto6K7J — Trash Italiano (@trash_italiano) November 25, 2020

Svoje žaljenje iskazala je i voditeljica Bianca Guaccero. - I ja sam samohrana majka koja se svakog dana bori za ono u što vjeruje...Taj je tutorial trebao biti komičan i nije trebao biti shvaćen ozbiljno, no ovoga puta je došlo do pogreške - napisala je između ostalog na Instagramu i dodala kako joj nije namjera bila poniziti žene. Na spornu emisiju reagirali su i u parlamentu. - Možda nam ne treba poduka o tome kako kupovati, već o tome kako obavljati javne usluge bez gaženja vrijednosti Rai-ja- istaknuo je političar

Andrea Martella. Što će biti sa spornom emisijom za sada nije poznato, a moguće je i da će nakon provedene istrage do daljnjeg biti prekinuta.