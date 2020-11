Velika tuga u obitelji Franke Batelić: 'Otišla je sama, iznenada,u tišini...'

Pjevačica Franka Batelić trenutno proživljava teške trenutke. Njezina baka Marija preminula je u bolnici, a tužnu vijest pratiteljima je otkrila sama Franka posvetivši svojoj 'noni' dirljivu objavu na Instagramu.

- Ljutnja,tuga i sjeta miješaju se od jučer ujutro. Ljutnja jer se tri tjedna od kad je u bolnici nismo uspjeli čuti s njom. Zbog pandemije i mjera, naša nona Marija je otišla sama.. iznenada... u tišini - napisala je Franka pa uputila i važan apel svojim obožavateljima.

- Ljudi... čuvajmo se, čuvajmo naše starije. Jer svi zaslužujemo dostojanstveno otići, okruženi ljubavi svojih najbližih. Nona, grlim te najjače. Poljubi mi tatu - poručila je pjevačica kojoj su u komentarima pratitelji odmah počeli izražavati sućut. Franki su podršku u ovim teškim trenucima pružile i neke poznate osobe među kojima su i Ljupka Gojić Mikić, Jelena Rozga, Iva Radić, Tatjana Jurić, Nela Đinđić te pobjednik 'Života na vagi' Alen Abramović.

Foto: Instagram

Inače, Franka je prije pet godina ostala i bez oca Damira kojem je posvetila pjesmu 'S tobom' s kojom se vratila na glazbenu scenu nakon duže pauze. U siječnju ove godine Franka je na svijet donijela sina Viktora, a neizmjerno joj je žao što njezin mezimac nije imao prilike upoznati svog djeda. - Svo vrijeme razmišljam koliko je moj tata bio fenomenalan i obožavao je djecu, tako da bi on bio najbolji nono na planeti. Naravno da mi je teško ali to je tako. Glavno da Viktor ima super tatu, da to je balans i tata i svi cijela obitelj - kazala je Franka nedavno za IN magazin.

Foto: instagram.com/frankaofficial