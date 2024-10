Gledatelji napeto očekuju hoće li Olga i Šimun iz 'Sjena prošlosti' završiti zajedno: Platio sam misu

Serija "Sjene prošlosti" koja se od ove jeseni prikazuje na RTL-u privukla je pozornost gledatelja koji s nestrpljenjem svaku večer u 20.15 sati očekuju nove zaplete. Najviše ih zanima kako će se razvijati odnos između Olge i Šimuna koje glume Marina Fernandez i Jasmin Mekić. Naime, Šimun je u braku s Olginom prijateljicom Martom (Jelena Perčin), ali počinje razvijati osjećaje prema Olgi koja mu polako uzvraća na isti način. Gledateljima je na službenoj Facebook stranici serije postavljeno pitanje misle li kako će Olga i Šimun završiti zajedno, a odgovori su zanimljivi.

- Njih dvoje su stvoreni jedno za drugo. Poludjela sam za ovom serijom top je. Jedino Mato poljubija onu bivšu ... kad če kraj ovoga. Za duševne boli ocu neki film od Clint Estwooda ... ok je serija. Platio sam misu za Olgu da se pameti dozove. Ljubav i strast je jaka kod njih dvoje ...naravno da će biti skupa. Možda ne odmah no kasnije sigurno bude prihvatila Šimonovu ponudu- napisali su gledatelji.

VEZANI ČLANCI

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Sjene prošlosti', a ovo je kratki sažetak onoga što nas očekuje. Martu iznenadi kad vidi da su Olga i Ana stigle Pauli u posjet. To smatra izdajom pa krene u napad. Olga joj se žestoko suprotstavlja, a taj sukob joj daje dodatnu snagu za konačni obračun, no to bi moglo dovesti u pitanje odnos sa Šimunom. Marta odlazi po Milu u školu, a profesor Marjanović joj se otvara i otkriva joj što osjeća prema Pauli. Svjesna da je u šah-mat poziciji i da joj je ovo savršena prilika da vrati kuću, Marta ga „iskreno“ savjetuje da sve prizna Tomi, jer njihov je brak ionako pred raspadom, a ona će mu dati znak kada je pravo vrijeme za to.

Slavodobitno stiže kod Paule i otkriva joj da je ima u šaci... Mato i dalje traži svaku priliku da bude s Anom i djecom, no nakon poljupca ona se potpuno povlači pa zajednička večer ne prolazi kako je Mato zamislio. Profesor Marjanović stiže u posjeti Tomi i otkriva sve o Paulinoj i njegovoj „velikoj ljubavi“.

GALERIJA Bivša ministrica pojavila se nakon dugo vremena u javnosti