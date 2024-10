Bloom je u Africi jednim pitanjem iznenadio mamu Maju: Nisam baš sigurna da je to OK

Na veliku obiteljsku avanturu u Afriku uputila se pjevača Maja Šuput sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom. Fotografije i snimke s ovog odmora pjevačica i članica žirija "Supertalenta" rado dijeli s brojnim obožavateljima na društvenim mrežama. Pokazala je kako je prva stanica njihovog puta bio Istanbul gdje su prenoćili.

- Moj mali mangup je spreman za novu veliku avanturu. Afrika here we come - napisala je Maja u objavi na Instagramu u kojoj joj Bloom pozira na slici. Prvo odredište im je bio Nairobi u Keniji, a potom su otputovali u Tanzaniju. Maja je objavila nekoliko fotografija i snimki sa safarija iz posjeta nacionalnom parku Serengeti. Maleni Bloom nije skrivao oduševljenje što uživo i tako blizu vidi lavove i majmune. Simpatični trogodišnjak zamolio je mamu da lavove povedu kući, a htio je nahraniti i majmune.

- Imam nešto za tebe - govorio je Bloom gledajući kroz prozor automobila. - Bloom, koga zoveš ti ljubavi? - pitala ga je Maja, a on joj odgovorio: Majmuna. Maja ga je pitala što bi dao majmunu, na što je Bloom pokazao na čokoladice u svojoj ruci. - Čokoladu ćeš dati majmunu? Nisam sigurna baš da je to OK - upozorila je Maja Blooma. Baš poput Maje i maleni Bloom veliki je zaljubljenik u putovanja.

- Dok je Bloom bio još u trbuhu često smo pričali muž i ja kako bi bilo sjajno da nam dijete bude zaljubljenik u putovanja. I zaista do sada je već bio na 2 prekooceanska putovanja, puno europskih i domaćih i stvarno bio savršen suputnik. Posljednjih 7 dana mu govorimo kako opet ide na put. I posljednjih 7 dana samo govori kako ide na put... doslovno od jutra do mraka. Dakle onaj tren kad je vidio aerodrom i shvatio da kreće dogodila se takva erupcija sreće i uzbuđenja kakva se vidi samo kod pravih putoholičara. Ima ona stara poslovica koja kaže da moraš paziti sto želiš jer bi ti se moglo i ostvariti. Bloom kreće u novu avanturu - napisala je Maja prošle godine na Instagramu kada je obitelj otputovala na godišnji odmor u Miami.

