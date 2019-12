Gledatelji napali Martinu zbog sukoba interesa, drugi pak poručili: 'Sramim se što živim ovdje'

Iza nas je druga polufinalna emisija Supertalenta u kojoj su prolazak u finale izborili članovi plesne skupine Transform Crew, Benjamin Iličić i Marko Antolković.

U finale su se prvi, zahvaljujući glasovima publike, plasirali Transform Crew, inače zlatni gumb Maje Šuput. Žiri je njihov nastup nahvalio, no gledatelji su nakon svega ostali razočarani. Mnogi su im zamjerili brojnost zbog koje su, smatraju gledatelji, automatski bili u prednosti pred kandidatima koji su bili sami na pozornici.

– Ja sam toliko ponosna, sretna, sad sam tako gladna od nervoze! Toliko je bilo suludo dobro, presavršeno! – izjavila je ushićeno Maja nakon nastupa koji je podigao puno prašine na društvenim mrežama.

"Čestitke klubu, ali favoriziranje istog od Martine Tomčić baca sjenu na plasman, pogotovo uz činjenicu da joj dijete pleše u tom istom klubu", ustvrdila je jedna od gledateljica, a svoje nezadovoljstvo nisu krili ni drugi.

"Pobjednik se već zna. Plesna grupa od koliko ono... 50 plesača il više?" komentirala je jedna od gledateljica na službenoj Facebook stranici showa.

Foto: Facebook

"Oni dobro plešu, to je O. K., ali nije pravedno prema ostalima... Normalno je da će njihovi prijatelji, familija glasati za njih, da glasaju samo jednom, a ne po nekoliko puta, eto glasova", nadovezala se druga.

"Samo da su ukućani glasali već imaju i previše glasova spram drugih", glasi jedan od komentara.

"Totalno neravnopravno! Na koji način uopće netko drugi pokraj njih može imati sanšu kada ih je milijun i logično da imaju deset puta vise glasova od drugih", potvrdila je još jedna ljutita gledateljica.

Njihov plasman u finalu zasmetao je i jednom gledatelju koji je ogorčeno napisao kako se srami što živi u Hrvatskoj i dao je podršku plesačima iz Bihaća.

"Sramim se što živim ovdje, vi ste pustili te male mravce koji skakuću k'o krdo ovaca u horor filmu. BOŽE MAJKO! EMINA I PETAR idite svojim domovima i nikad nemojte reći nikom da ste bili u hrvatskom Supertalentu. Sretno!" poručio je.

Bilo je i onih koji tvrde da je sve namješteno, a nekima je zasmetalo i to što je ista skupina već bila u Supertalentu.

"Dvije stvari koje nerviraju. Toliki broj plesača, a drugo je to što su već imali prilike nastupati. Ajde više da pobjede pa da ne dolaze sljedeće godine. To nije fer. Mogao je ove godine netko drugi dobiti priliku od plesača. Recimo cura i dečko iz Bihaća. Al' to tak mora očito bit'. Da na kraju kažeš zašto sam to uopće gledao – pisali su pratitelji na društvenim mrežama.

"Užas, kako oni mogu biti prvi, pa to nevjerojatno i nepošteno. Ja ne gledam više Supertalent... jer nema smisla", zaključili su gledatelji ogorčeno.