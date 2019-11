Nakon okršaja s Martinom Bake nam otkrile što joj to zamjeraju

Nakon što su u nedjelju u prvoj emisiji uživo izvele svoju točku Dream Team Babe iz Ljubuškog imale su mali verbalni okršaj s članicom žirija Martinom Tomčić Moskaljov. Naime, Martina nije bila zadovoljna nastupom i rekla im je kako su puno bolje bile na audiciji.

- Kako da vam sad kažem ono kako bi trebala reći, a da ostanem unutar granica mog kućnog odgoja. Ovo je simpatično i ovo je na nivou audicijske emisije kad dođemo do livea nije fer da na jedne kandidate oduzimamo ovoliko minutaže. Ovo je bilo puno lošije nego na audicijskom dijelu - poručila je Martina, a baka Nada joj je na to poručila:

- Moja Martina, ćeri moja ostarit ćeš i ti.

Na ovaj komentar Martina Tomčić Moskaljov odgovorila je: Mislite li da je moj komentar išao prema vašim godinama ili prema vašoj izvedbi, a kućni odgoj mi nalaže da ne budem tako brutalna kao prema mlađim kandidatima i mogli bi zadržati razinu komunikacije na pristojnom nivou s moje i s vaše strane. Dream Team Bake poželjele su joj puno sreće u životu, a mi smo nazvali gospođu Nadu Lauc iz Dream Team Baba koja nam je komentirala cijelu situaciju i rekla:

- Martina je to što je, a mi smo to što jesmo, odradile smo svoj posao kako smo zamislile, a to možda na kraju nije ispalo kako treba zbog nekih drugih stvari, ali Martina nam nije to trebala reći!

Nada ne skriva da su i Dream Time Babe svjesne da je izvedba mogla biti bolja, ali naglašava kako njima nije ni bio cilj proći u sljedeći krug natjecanja i htjele su da dalje idu mladi ljudi, jer, kaže Nada, na njima svijet ostaje.

- U svakom slučaju Martina nam nije trebala uputiti takve riječi i trebala je biti blaža. To joj zamjeram i to sam joj i rekla - kaže Nada i dodaje: - Bila je to za nas mala neugodnost, ali živimo dalje.

