Glazbenik koji se odselio iz Zagreba, jer misli kako to nije grad za odgajanje katoličke obitelji, postao je otac po četvrti put

Imotski reper Ante Cash (39) i njegova supruga Dina postali su roditelji po četvrti put. Ante je na društvenim mrežama objavio fotografiju tek rođenog sina, te napisao "Besa svitu", a popratio je i Thompsonovom pjesmom "Sine moj". Dolazak prinove Ante Cash je objavio u srpnju u podcastu "Rastući s djecom". Tada je kazao kako supruga i on, inače roditelji kćeri Nuše te sinova Mara i Ivana, s velikim uzbuđenjem iščekuju dolazak novog člana obitelji. "Bogu hvala baš, baš sam se našao u roditeljstvu, baš mi je to neki poziv i uživam svaki dan", izjavio je reper, naglašavajući kako je očinstvo za njega ostvarenje sna.

Osim što mu je roditeljstvo donijelo neizmjernu radost, Ante je priznao kako je oduvijek sanjao o velikoj obitelji, iako u mlađim danima nije bio okružen ljudima koji su dijelili njegove vrijednosti. "Samo nisam bio okružen ljudima ni ženama koje su tako razmišljale, ali uvijek sam govorio da ću imati puno dice. Slava Isusu tisuću puta na tome", iskreno je rekao, dodirnuvši se i svakodnevnih izazova koje takav život nosi. U razgovoru s voditeljicom složio se da je život bez djece zasigurno lakši, ali je odmah dodao kako "život i nije predviđen da bude lagan", pokazujući time zrelost i predanost svom životnom putu. Njegova predanost obiteljskom životu postala je središnja točka njegove javne osobnosti, daleko od nekadašnjeg imidža buntovnog glazbenika.

Ova velika životna promjena praćena je i značajnom odlukom o preseljenju. Ante je sa svojom obitelji napustio Zagreb i novi dom pronašao u Zadru, rodnom gradu njegove supruge Dine. Odluku je obrazložio vrlo direktnim i oštrim riječima, tvrdeći da hrvatska metropola više nije prikladno okruženje za podizanje djece u skladu s njegovim uvjerenjima. "Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj", izjavio je Cash. Smatra da je grad postao pogodan isključivo za one koji "ganjaju karijeru", dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.

Svoju kritiku dodatno je produbio konkretnim primjerom, referirajući se na aktualnu gradsku vlast i društvene vrijednosti koje se, prema njegovom mišljenju, nameću. "Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je 'dugina obitelj' idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", dodao je, jasno iskazujući svoje neslaganje s liberalnijim pogledima na društvo koji postaju sve prisutniji u urbanim sredinama.

Korijeni ovakvih stavova leže u duhovnoj preobrazbi koju je Ante Cash doživio prije nekoliko godina. Njegovo okretanje vjeri, kako je sam više puta istaknuo, iz temelja mu je promijenilo život i sustav vrijednosti. Glazbenik, koji je u ranijim fazama karijere u svojim pjesmama znao kritizirati Crkvu, danas te stavove smatra "kratkovidnim i nezrelima". Priznao je kako je mladost proveo besciljno. "Sve što radiš bez Boga, mora završiti loše. Mladost sam izgubio po kafićima", ispričao je ranije, opisujući put od lutanja do pronalaska smisla u vjeri.

Zanimljivo je, kako sam kaže, da je poslovni uspjeh postigao tek nakon obraćenja, no materijalne stvari i slava tada su mu postale sporedne. "Lijepo je da čime god da se baviš da štima, da donosi novce i da sve funkcionira, ali to ništa ne možeš bez Boga. Kad se obratiš, onda želiš samo mir", objasnio je. Ta novopronađena sloboda očituje se u potpunom odsustvu potrebe za vanjskom potvrdom. "Meni je Isus nakon obraćenja dao slobodu od želje za uspjehom. Nemam potrebu da me itko od vas zna ili da itko od vas smatra da sam zanimljiv. Nekad sam vapio za time da budem najzabavniji i tako je i nastala moja karijera. Sad znam da me Isus voli i da sam njemu najzabavniji i to mi je dovoljno", zaključio je glazbenik.