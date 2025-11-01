Naši Portali
RUŽICA MAURUS

Naša glumica ponovno će u u Klubu Kazališta Komedija održati Večer sevdaha

VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 13:47

Ne propuste večer prepunu emocija u kojoj ćete uživati u sevdahu, etno glazbi, te makedonskim i hrvatskim tradicionalnim melodijama, s naglaskom na sevdah. Vidimo se u Klubu Kazališta Komedija u petak, 7. studenoga u 21 sat. Ulaznice dostupne online na ulaznice.hr te na blagajni Kluba Kazališta Komedija.

“Večer sevdaha – Ružica Maurus” treći je po redu zajednički koncert mladih zaposlenika Kazališta Komedija, Ružice Maurus, glumice, i Tomislava Parmaća, klavirista. Nakon prva dva, više nego uspješna koncerta, na trećem će im pridružiti i Dorian Milinković na klarinetu te Neven Šverko na violončelu a kao posebna gošća s Ružicom će zapjevati Tia Miljanović.

Ne propuste večer prepunu emocija u kojoj ćete uživati u sevdahu, etno glazbi, te makedonskim i hrvatskim tradicionalnim melodijama, s naglaskom na sevdah. Vidimo se u Klubu Kazališta Komedija u petak, 7. studenoga u 21 sat. Ulaznice dostupne online na ulaznice.hr te na blagajni Kluba Kazališta Komedija. Radno vrijeme blagajne je od 18:30 do 21:30, isključivo na dane kada se održavaju predstave/programi u Klubu.

Mladu glumicu i pjevačicu Ružicu Maurus (26) šira publika nedavno je imala prilike upoznati preko epizodne uloge u seriji "Kumovi" u kojoj je igrala recepcionerku Tamaru, a trenutno je dio ansambla kazališta Komedija.  - Oduvijek sam se bavila glumom, ali nisam znala da je to gluma. Nekako sam preko imitacija tek to shvatila. U školi sam bila aktivna u dramskim skupinama, voljela sam biti na sceni. U srednjoj sam shvatila da mi je mjesto u kazalištu - ispričala je lani u razgovoru za Večernji list te dodala da je završila i glazbenu školu te se bavi i pjevanjem.

- Pjesma mi je bila prirodno okruženje, jer sam Slavonka - ističe Ružica koja je u osnovnoj glazbenoj školi svirala bisernicu, a u srednjoj glazbenoj klavir. Na studiju je, kaže, shvatila da joj je glazbeno znanje veliki plus. No, ne vidi se kao pjevačica. - Vidim se kao glumica koja pjeva - pojasnila je te dodala da je perfekcionistica u poslu. Ističe i da joj je podrška obitelji, kao i vjera i posao, vrlo važna.

Kupnja