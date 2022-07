Gibonni se prisjetio događaja iz djetinjstva koji ga je jako pogodio: 'Gađali su me mrtvim golubom'

Glazbenik Zlatan Stipišić - Gibonni (53) na svojem Instagram profilu prisjetio se jednog događaja iz djetinjstva. Naime, Gibonni je otkrio kako su ga u djetinjstvu napali vršnjaci jer je došao svirati klavir u njihovu ulicu.

- Ovo je meni vrlo važna priča. Dolazim iz obitelji gdje je to klapsko pjevanje, višeglasno pjevanje, bilo sve. Mene otac nije gurao u taj svijet. Poslao me na klavir, to je istina - započeo je glazbenik u objavljenom videu dugom osam minuta koji nosi naslov 'Neispričane Priče: Tija Bi Te Zaboravit'. Rekao je da je imao devet godina kada je doživio udarac.

- Sjećam se da sam išao kod gospođe Ingrid i nosio sam u nekoj torbi od skaja kajdanke, note, crtovlje... I nešto mi padne na glavu. Bum! Ali je bilo mekano, nije bio kamen. Bio je mrtvi golub - prisjetio se glazbenik.

- Tamo je bila ekipa mojih vršnjaka, od devet do 12 godina, gađali su me mrtvim golubom. Kao, što je pi*ko, došao si klavir svirati u našu ulicu - rekao je pa dodao kako ga je to jako pogodilo. Prisjetio se i da je zbog toga želio odustati od sviranja, no da mu to otac nije dopustio.

- Došao sam doma i rekao ocu da više nikad neću svirati klavir. On mi je rekao: 'Moraš' - prisjetio se te dodao da je nakon toga uganuo nogu pa nije mogao ići na satove sviranja.

- Pa sam nosio neke zavoje i tako preskočio godinu klavira i otkrio akustičnu gitaru. I onda sam pokušao to što sam naučio na klaviru prebaciti ovdje - rekao je Gibonni u videu u kojem drži gitaru pa dodao kako je klapsko pjevanje naučio uz dva prijatelja na splitskoj rivi.

Podsjetimo, glazbenik se Instagramu pridružio sredinom veljače ove godine. Tada je u manje od 24 sata skupio skoro 2500 pratitelja, a danas ima više od 12.000 pratitelja. Razloge zbog kojih se odlučio pridružiti ovoj mreži otkrio je u videu kojeg je prvog objavio.

- Alo ljudi moji, vidiš otvorili smo Instagram, ja to ništa ne razumijem, očekujem od vas da mi šaljete savjete što tu treba raditi, a ja sam to mislio ovako da Facebook bude nešto što svi mogu vidjeti, a da Instagram bude samo za nas, da sve što budemo ovdje govorili vi meni i ja vama to mora ostati tajna to je neki moj plan. Nadam se da nećemo neke uljeze pustiti ovu priču. Ovo sam morao napraviti zato što mi stalno netko nešto vadi iz konteksta i gura rečenice u usta koje ne postoje i ovo mi je jedini način samoobrane. Ljudi vidimo se i tamo i ovamo, znači Instagram kreće. Pozdrav. – rekao je Gibonni tada. Nakon toga je s pratiteljima podijelio nekoliko privatnih objava među kojima i fotografiju sa svojim kućnim ljubimcima.

- Rosie Stipišić mi čuva mozak od bespotrebnih informacija, a Pepper Stipišić tabane od pogrešnih koraka. Nevjerojatni suživot mačke, psa i čovjeka – napisao je tada u opisu.

